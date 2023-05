Aantal graspollen piekt: welke middeltjes werken wel en niet tegen hooikoorts?

FC Twen­te-prof ‘geneest’ van tinnitus, experts sceptisch: ‘Vraagte­kens bij dure behande­ling’

Kno-artsen en audiologen waarschuwen voor misleidende berichten dat tinnitus ‘te genezen zou zijn’. Bij de Tinnitus Academie in Enschede loopt het storm nadat FC Twente-speler Michal Sadilek vertelde dat hij dankzij die academie verlost is van de piep in zijn oor. De methode die deze organisatie gebruikt is ‘klassieke kwakzalverij’, zegt de Vereniging tegen de Kwakzalverij. De Tinnitus Academie nodigt de criticasters in dit verhaal uit om een maand lang mee te lopen.