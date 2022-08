Aantal patiënten met buikproblemen groeit hard: ‘Voeding is altijd van grote invloed’

Het aantal patiënten dat naar het ziekenhuis gaat voor klachten aan het spijsverteringsstelsel groeit hard. De Maag Lever Darm Stichting wijt de toenemende klachten aan een ongezonde leefstijl. ,,Als we willen dat zorgkosten dalen, moeten we onze buik serieus nemen.’’

In 2019 bezochten 724.000 mensen een medisch specialist vanwege klachten aan het spijsverteringsstelsel (maag, darmen, lever). Die groep patiënten groeide met ruim 15 procent in twee jaar tijd.

Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM, in opdracht van de Maag Lever Darm Stichting (MLDS) dat vandaag verschijnt. Het RIVM bestudeerde het aantal patiënten dat in 2019 medische hulp inschakelde vanwege problemen aan het spijsverteringsstelsel. Eerder voerde het een soortgelijk onderzoek uit over 2017.

Nog eens ruim 150.000 mensen per jaar belandden met buikklachten in het ziekenhuis, omgerekend waren dat gemiddeld 417 opnames per dag. Hoewel dat aantal ziekenhuisopnames langzaam daalt, zijn buikproblemen na hart- en vaatziekten en kanker de belangrijkste veroorzaker van ziekenhuisopnames. ,,Dat het aantal opnames daalt, komt doordat ziekenhuizen mensen minder snel opnemen. Desondanks zien we een enorme stijging van de zorgkosten door buikproblemen", constateert Mark Bouwens van de MLDS. ,,Als we willen dat zorgkosten dalen, moeten we onze buik serieus nemen.’’

Stijgende kosten

Aan de behandeling van buikklachten werd 3,72 miljard euro uitgegeven. Die kosten namen met zo'n 14 procent toe in vijf jaar tijd, maar groeiden evenredig met de totale Nederlandse zorgkosten.

Quote We zien bijvoor­beeld meer leverver­vet­ting en chronische ontstekin­gen in de darmen. Een groot deel van de toenemende klachten komt door een slechte leefstijl Mark Bouwens, Maag Lever Darm Stichting

Volgens de MLDS is een deel van die kosten te voorkomen. ,,We zien bijvoorbeeld meer leververvetting en chronische ontstekingen in de darmen. Een groot deel van de toenemende klachten komt door een slechte leefstijl”, verklaart Bouwens.

Nanne de Boer, maag-, darm-, leverarts in het Amsterdam UMC, is gespecialiseerd in chronische ontstekingsziekten in de darmen, zoals Crohn en colitis ulcerosa. Uit cijfers blijkt dat het aantal patiënten met die ziektes ook in Nederland stijgt. ,,Dat komt door een samenspel van genetische aanleg, maar ook omgevingsfactoren. Voeding is altijd van grote invloed", concludeert hij.

Gezond eten

Met de campagne ‘Listen to your guts’ roept de MLDS mensen op naar hun buik te luisteren. Iedereen kan zelf letten op eetgewoonten en genoeg beweging. Tegelijkertijd pleit de stichting voor verbetering van het voedselaanbod, waardoor het eenvoudiger wordt om gezonder te eten, bijvoorbeeld door verlaging van btw op groente en fruit én invoering van een suikertaks. Bovendien hoopt MLDS dat mensen zich bewuster worden van het belang van een gezonde spijsvertering.

Specialist De Boer merkt op de poli dat het taboe om over buikproblemen en ontlasting te praten in ieder geval kleiner wordt. ,,De drempel is lager om hulp te zoeken.”

Quote Het is niet levensbe­drei­gend, maar kan wel ontzettend belastend zijn. Die mensen hebben last van buikkram­pen, winderig­heid of opboeren Tamara de Weijer, Huisarts

Ook bij huisartsen klopten meer patiënten aan met problemen aan het spijsverteringsstelsel. In 2019 ging het om maar liefst 3,8 miljoen mensen die met klachten bekend stonden, terwijl dat er in 2011 nog 3,4 miljoen waren. Voor een deel komt die stijging door het bevolkingsonderzoek darmkanker, vermoedt Tamara de Weijer, huisarts in Amersfoort. ,,Ik zie daardoor ook meer verwijzingen.” Los daarvan krijgt deze huisarts veel patiënten in de spreekkamer met prikkelbare darmen, maagzuur of buikpijn. ,,Het is niet levensbedreigend, maar kan wel ontzettend belastend zijn. Die mensen hebben last van buikkrampen, winderigheid of opboeren. Vaak hebben eetgewoontes en stress daar grote invloed op”, aldus de Weijer.



Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: