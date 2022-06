Afvallen zodat je in een zomerjurkje past? ‘Het belangrijkste is dat je lekker in je vel zit’

‘Iedereen heeft wel een vetrolletje’

Amber Cornelissen (22) uit Alphen doet mee aan Miss Curve Nederland en staat in de finale. Ze zit goed in haar vel, maar is totaal niet met de trend zomerfit bezig. ,,Het belangrijkste is dat de persoon zelf zich goed voelt in zijn lichaam.”

Vroeger had ze wel veel moeite met de zomer. ,,Ik ging op vakantie in Griekenland, daar was het gemiddeld 35 graden en ik had alleen lange broeken mee. Ik schaamde me voor mijn lichaam, dus droeg ik alleen broeken. Nu denk ik: iedereen heeft wel een vetrolletje.”

Zonder steun misschien niet gelukt

Nu heeft Amber geen last meer van die schaamte. ,,Ik zag het programma Curvy Supermodel op tv en zag opeens dat het normaal was. Op hetzelfde moment kreeg ik ook een vriend, die mij enorm steunde en zei dat ik er mooi uitzag. Dit is wel heel belangrijk voor mij geweest, zonder de steun van mijn vriend was het misschien niet gelukt om van die schaamte af te komen.”

Amber ziet het veel voorbijkomen op TikTok en Instagram. Waar je wordt doodgegooid met summerbody’s. Je ‘moet’ afvallen, want in de zomer ‘moet’ je een jurkje aan. ,,Ik ben er natuurlijk niet op tegen, maar het moet wel vanuit jezelf komen.” Daarnaast moet het ook realistisch zijn, vindt Amber. ,,Je gaat een afgetraind lijf niet redden in een paar maanden.”