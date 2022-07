Als ik zeg dat ik zijn anus moet inspecteren, gaan de armen over elkaar: ‘Geen sprake van’

Hoe hond Funny het leven van Linda redde: ‘Ik sloot mezelf jarenlang op in huis’

Ze sliep uit angst vijf jaar lang op de bank, kwam niet in de buitenlucht en sloot zichzelf dagenlang op in haar kamer. En nu... nu is daar opeens Funny. Een vrolijke viervoeter, die het leven van Linda van den Essenburg (26) teruggaf. De hulphond is niet alleen een maatje, maar ook haar levensredder: ,,Door hem voel ik mij weer mens.”

