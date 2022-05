Arts denkt dat de patiënt hem begrijpt, maar is dat wel zo? Mirjam helpt medische informatie te verbeteren

Uw vakgebied in maximaal honderd woorden?

,,Mijn vakgebied is onderzoek naar besluitvorming en gezondheidsvaardigheden. Daarbij stellen we de vragen hoe mensen tot een goed geïnformeerde beslissing voor hun gezondheid komen. Dat kan bijvoorbeeld gaan om keuzes over bevolkingsonderzoeken, vaccineren, stoppen met roken, of medische behandelingen. Het blijkt dat ongeveer 25 procent van de Nederlandse bevolking moeite heeft bij het vinden, begrijpen en toepassen van gezondheidsgerelateerde informatie. Daarom onderzoeken we wat zij en professionals nodig hebben en ontwikkelen en testen we strategieën om het proces van besluitvorming te verbeteren.’’