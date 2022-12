Berget Lewis moet twee keer per nacht naar het toilet: ‘Dat krijg je als je vijftig bent’

Heb je het al koud op de fiets? Deze mensen springen ‘gewoon’ het water in: ‘Ik voel me fitter’

Het gras knispert onder je voeten, de kou bijt in je wangen. Zelfs gehuld in een dikke winterjas, muts, sjaal en handschoenen is het rillen op de fiets. Maar er zijn Rotterdammers die juist nu de kleren uittrekken en tussen het ijs, in het water springen. ‘Hoe kouder hoe beter'.

16 december