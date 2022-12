Blijvend medicijntekort ‘lastig probleem’: failliete fabriek voorspelt ‘infarct’

Courtney (22) leeft élke dag met pijn: ‘Goede manieren om dat te behandelen zijn er nauwelijks’

Ze slaapt slecht, is vaak moe en heeft altijd last van haar rug. Courtney Wijfje (22) heeft fibromyalgie: chronische pijn in spieren en peesaanhechtingen, ook wel reuma van de weke delen genoemd.

11 december