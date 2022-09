Bloedingsziekten genezen met eens in de tien jaar een prikje

Nederlandse startup SanaGen is, in samenwerking met het Nederlands Herseninstituut en bloedvoorzieningsorganisatie Sanquin, hard op weg om de levenskwaliteit van patiënten met bloedstollingsziekten te transformeren én levens te redden.

Als Adinda Diekstra (38) 4 jaar is en met dikke knietjes en enkels op de koude keukenvloer verkoeling zoekt tegen de pijn, slaan haar ouders alarm en laten haar in het ziekenhuis onderzoeken. Adinda: ,,Ze deden er een jaar over om erachter te komen wat het was: Factor VII deficiëntie. Een zeldzame, erfelijke stollingsstoornis van het bloed.”

De impact van de aandoening op haar leven? ,,Als ik val of stoot, stopt het bloeden niet vanzelf. Ook heb ik veel spontane bloedingen. Drie keer per week injecteer ik mezelf in mijn ader met het eiwit wat mijn lever zelf niet aanmaakt, zodat mijn bloed kan stollen. Omdat mijn lichaam het eiwit niet als lichaamseigen herkent, wordt het binnen een paar dagen weer afgestoten en moet ik opnieuw injecteren. Je krijgt er junkie armen van; van het vele prikken worden je aderen zo hard en moet je iedere keer een nieuw plekje zoeken om te prikken.”

Opgroeien in angst

,,Je groeit op in angst en als je over je grenzen heengaat, zit je met een dikke knie te balen op de bank. Vakantie is ook een ding; een hele tas met medicatie mee en documenten in alle talen om uit te leggen waarom ik die lange naalden in mijn handbagage meeneem. Als ze mijn bagage kwijtraken, is dat voor mij levensgevaarlijk.

Bij de tandarts is het altijd een bloedbad en menstruatie is alsof er een kraan openstaat. Ik heb veel spier-, gewrichts- en slijmvliesbloedingen, maar met name de spontane bloedingen maken dat het vaak erg onverwacht komt of dat ik na een simpel dagje winkelen uiteindelijk 2 dagen op krukken loop. Maar omdat het levenslang is, weet ik inmiddels niet beter.”

Quote Patiënten zijn met één injectie voor minstens 10 jaar en mogelijk zelfs levenslang van hun bloedings­nei­gin­gen af SanaGen oprichter en directeur dr. Mosmuller

Voor de 500.000 tot 1.000.000 mensen wereldwijd die net als Adinda aan een stollingsziekte lijden, kan het leven binnenkort drastisch veranderen. Binnen een of twee jaar is hun aandoening met 1 prikje in de tien jaar te genezen. Het wondermiddel? Gentherapie. SanaGen oprichter en directeur dr. Mosmuller legt uit: ,,Samen met het Nederlands Herseninstituut en bloedvoorzieningsorganisatie Sanquin hebben wij de handen in één geslagen om zeldzame stollingsziekten aan te pakken door middel van gentherapie.”

,,Hierbij wordt DNA via een onschadelijk gemaakt virus het lichaam ingebracht. Dat virus transporteert het DNA naar de lever, waar het de lever stimuleert om het missende eiwit zelf te gaan produceren. Patiënten zijn met één injectie voor minstens 10 jaar en mogelijk zelfs levenslang van hun bloedingsneigingen af en hebben niet meer meerdere keren per week een infuus met stollingsfactor nodig. Daarmee is de behandeling een echte lifechanger.”

Zeldzame ziekten minder interessant

Inmiddels zijn ze zo ver dat ze in principe met klinische studies kunnen starten, wat inhoudt dat ze de werking van de gentherapie bij echte patiënten kunnen toepassen. Daar is echter financiering voor nodig, want het ontwikkelen van nieuwe behandelingen is een kostbaar proces en uiterst zeldzame ziekten zijn voor traditionele farmaceutische bedrijven nou eenmaal minder interessant.

Quote In sommige landen is het praktisch onmogelijk om reguliere medicijnen voor stollings­ziek­ten te krijgen, dus daar kun je echt levens redden SanaGen oprichter en directeur dr. Mosmuller

,,Voor een arts is er niets mooiers dan een mens te genezen, maar het businessmodel is uitdagend. Niet alleen omdat het een zeldzame aandoening is, maar ook omdat bij succesvolle gentherapie er steeds minder patiënten zullen zijn om te behandelen. Uit terugkerende therapie is het makkelijker je winst uit te rekenen”, vertelt Mosmuller.

Onwerkelijke toekomst

Oplossing schuilt volgens hem in het wereldwijd uitrollen en in de mogelijkheden die gentherapie voor andere aandoeningen kan gaan betekenen. Mosmuller: ,,De wereld is groter dan het Westen alleen. In sommige landen in Oost Europa en in een groot deel van Azië, Afrika, Midden- en Zuid-Amerika is het praktisch onmogelijk om reguliere medicijnen voor stollingsziekten te krijgen, dus daar kun je echt levens redden.”

,,Daarnaast kunnen er in de toekomst nog veel meer ziekten met gentherapie behandeld gaan worden. Denk hierbij naast de genetische aandoeningen aan Multiple sclerose, Alzheimer, de ziekte van Parkinson en heel veel soorten kanker. Als we nu investeren in de ontwikkeling van gentherapieën kunnen dit soort ziekten over vijf a tien jaar succesvol behandeld worden.”

Wat denkt Adinda van een toekomst zonder bloedstollingsziekte? ,,Onwerkelijk, futuristisch. Van het idee word ik heel erg vrolijk. Niet alleen voor mezelf, maar vooral voor de jongere generatie. Ik zit in het bestuur van de patiëntenvereniging, NVHP, en ken veel ouders met jonge kids die zij drie keer per week moeten prikken in die kleine adertjes. Het prikken is een must wil het kind enigszins mee kunnen in de maatschappij. Wanneer ik dit als jong kind zou hebben gehad, was me veel gewrichtsschade bespaard gebleven. Die nieuwe generatie blijft hiermee enorm veel bespaard.”

