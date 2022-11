Is biergist de oplossing voor zowel huid- als stoelgangproblemen, of slechts kwakzalverij?

,,Gist kan suikers omzetten in alcohol en koolzuurgas. Vandaar de naam biergist; het wordt onder andere gebruikt bij het brouwen van bier”, verklaart Gerard Spierenburg van de Consumentenbond. Dit biergist is ook te koop in supplementvorm, als tablet of poeder. ,,Er zijn geen goedgekeurde gezondheidsclaims voor biergist volgens de EFSA, de Europese voedselautoriteit. Wel is het zo dat biergist van nature chroom en B-vitamines, zoals vitamine B2, B3 en B8, bevat. Maar er mogen pas uitspraken worden gedaan over deze vitamines als het product 15 procent of meer van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid bevat.”

Geen of weinig effect

De B-vitaminen zouden de huid gezond houden en een goed functioneren van zowel het zenuwstelsel als de energiestofwisseling bevorderen. ,,De producent moet wel de hoeveelheden van deze vitamines op het potje vermelden. Doet ‘ie dat niet, dan mogen er ook geen claims op worden gezet.”

Of biergist de stoelgang verbetert is niet wetenschappelijk bewezen. Ook de effecten op de bloedsuikerspiegel zijn onduidelijk. ,,De meeste onderzoeken naar biergistsupplementen bij diabetes laten een klein, soms zelfs geen, effect zien”, aldus Spierenburg.

Oplossing voor huidproblemen

En hoe zit dat dan met het effect op de huid? ,,Biergist, ook wel saccharomyces cerevisiae genoemd, is geen middel dat wij binnen de dermatologie gebruiken”, zegt Elodie Mendels, dermatoloog bij het Erasmus Medisch Centrum. Biergist komt van nature ook voor in ons lichaam, als onderdeel van het microbioom. Daarmee wordt bedoeld: het geheel van verschillende micro-organismen, zoals bacteriën en schimmels, die in onder andere onze darmen huist.

,,Als dit microbioom uit balans is, kan het huidproblemen veroorzaken. Maar enkel biergist slikken is daar waarschijnlijk geen oplossing voor. Het is nooit wetenschappelijk bewezen dat biergist zou kunnen helpen bij huidproblemen. Bovendien zijn huidproblemen vaak een complexere combinatie van je genen en externe factoren, zoals eten, roken, alcoholgebruik, zongebruik en luchtvervuiling.” Ook voor sterkere nagels raadt Mendels biergist niet aan. ,,Als je droge nagelriemen en broze nagels hebt, kun je er beter wat vaseline op smeren.”

Meer onderzoek

Mendels sluit biergist als hulpmiddel niet volledig uit, maar vindt dat er meer onderzoek nodig is. ,,Iedereen probeert de oplossing voor huidaandoeningen te vinden, dus zodra iemand iets vindt dat voor henzelf werkt, wordt het in de media groot uitgemeten. Maar wat voor de één werkt, hoeft niet voor de ander te werken. Bovendien weet je nooit of het daadwerkelijk het biergist was dat hielp. Daarvoor is gecontroleerd wetenschappelijk onderzoek nodig.”

En tot die tijd? ,,Laat je bij huidproblemen beoordelen en adviseren door een dermatoloog. Als je je er goed bij voelt, kun je altijd biergist proberen. Maar betaal je niet scheel aan dit soort producten. De werking ervan is niet bewezen.”

