Wat doet cacao in je dagcrème met je huid?

Het is de vraag of je deze antioxidanten via de huid daadwerkelijk opneemt. Volgens Edith Feskens, hoogleraar Voeding aan Wageningen University, is de werking van cacao op de huid wetenschappelijk gezien een grijs gebied. ,,Er is ontzettend weinig onderzoek naar gedaan en eigenlijk is er geen bewijs voor, zeker niet bij smeersels.” Iets heel anders is cacaoboter, dat soms in lippenbalsem en bodylotion zit. ,,Dat is vet: het hydrateert je huid.”