Wil je van je buikvet af? ‘Op een specifieke plek vermageren is onmogelijk’

Appelazijntabletten, gemberthee of lipomassages: het internet staat vol tips om van je buikvet af te komen. Maar hoe nuttig zijn die? Er bestaat geen snelle oplossing voor het verliezen van buikvet, zegt Vicky De Beule, diëtist en auteur van Ik lust dat niet . ,,De enige manier is het aanpassen van je levensstijl.”

Eerst even dit: op één specifieke plek vermageren, is onmogelijk. Wie van z’n buikvet af wil, zal dus zijn hele lichaamsgewicht naar beneden moeten krijgen. En dat is veel minder simpel dan supplementenfabrikanten en andere schimmige internetexperts ons doen geloven. ,,Mensen willen graag een snelle oplossing: als ik een hele dag gemberthee drink, krijg ik een platte buik. Maar zo werkt het dus niet”, zegt De Beule.

,,Vet smelt niet weg zoals die marketingmachines beloven. Toch trappen mensen daarin, omdat zo’n pilletje slikken nu eenmaal makkelijker is dan je levensstijl aan te passen. Terwijl dat laatste net het allerbelangrijkste is. Grofweg 75 procent van onze gezondheid wordt door onze levensstijl bepaald, 10 procent door onze genen (denk aan stressgevoeligheid of aanleg tot depressie) en 15 procent door geluks- en omgevingsfactoren. We hebben dus echt heel veel zelf in de hand.”

Eet plantaardig

,,Idealiter bedraagt je buikomtrek de helft van je lengte”, gaat de diëtiste verder. ,,Te veel buikvet of te veel vetmassa in het algemeen geeft een verhoogd risico op het ontwikkelen van welvaartsziekten zoals diabetes type 2, kanker, hart- en vaatziekten, alzheimer en obesitas. De juiste voeding is hierin zeer belangrijk. Er zijn goede onverzadigde vetten en slechte verzadigde vetten. De eerste zijn overwegend terug te vinden in plantaardige voeding, de tweede in dierlijke. Kort samengevat zetten onverzadigde vetten onze bloedvaten open. Verzadigde vetten, die vooral in zuivel en vlees zitten, doen ze dichtslibben en verhogen de kans op de eerder genoemde welvaartsziekten.

Van plantaardige voeding zoals fruit, groenten, peulvruchten, aardappelen en noten hebben we het meeste nodig. Ze bevatten een bom aan vitamines, mineralen, antioxidanten en onverzadigde goede vetten. Lig vooral niet wakker van welke voedingsmiddelen welke vitamines en mineralen bevatten. Als je probeert van elke maaltijd een regenboog te maken zit je goed.”

Quote Vezels werken verzadi­gend, zorgen voor een snellere doorvoer en helpen om slechte choleste­rol te verlagen Diëtiste Vicky De Beule

,,Plantaardige voedingsmiddelen zijn laag in calorieën. Daarnaast bevatten ze vezels. Die werken verzadigend, zorgen voor een snellere doorvoer en helpen om slechte cholesterol te verlagen. Vezels voeden ook onze darmbacteriën, die hierdoor talrijker en diverser worden. Een goede darmflora zorgt ervoor dat je beter kan omgaan met alles wat je lichaam binnenkrijgt.”

Hoeveelheid en timing

Toch is dat buikje elimineren niet alleen een kwestie van de juiste vetten eten. Ook de hoeveelheid is belangrijk. ,,Ons lichaam functioneert nog steeds zoals dat van onze voorouders, die niet altijd en overal voedsel tot hun beschikking hadden”, legt De Beule uit. ,,Overleven in een context van schaarste en onvoorspelbaarheid heeft ons zo geprogrammeerd dat ons lichaam datgene dat we te veel eten, opslaat in vetmassa. Uit die voorraad kunnen we putten als er schaarste optreedt. Alleen kennen de meeste mensen deze periodes van schaarste niet meer. Daardoor blijft de voorraad onaangeroerd of groeit hij verder aan. Eet dus tot wanneer je lichaam aangeeft dat het voldoende heeft. Niet te weinig en niet te veel.”

Quote Eetpauzes zijn niet alleen een rustmoment voor geest en lichaam, ze zorgen er ook voor dat je in vetverbran­ding gaat Diëtist Vicky De Beule

Los van wat je eet, speelt ook je timing een rol. De Beule: ,,Als we eten, stijgt onze bloedsuikerspiegel. Ons lichaam heeft dat niet graag en wil die zo snel mogelijk doen dalen. Dat maakt dat de pancreas insuline vrijgeeft, waardoor de bloedsuikerspiegel daalt. Zolang insuline wordt vrijgegeven, vindt er geen vetverbranding plaats. Het zijn als het ware tegenhangers van elkaar. Dat duurt gemiddeld tot twee uur na de maaltijd. Concreet betekent dit dat je best drie gevarieerde hoofdmaaltijden per dag eet. Daartussen las je een eetpauze in. Eetpauzes zijn niet alleen een rustmoment voor geest en lichaam, ze zorgen er dus ook voor dat je in vetverbranding gaat.”

Slaap voldoende

Omdat voeding geen opzichzelfstaand verhaal is, zal buikvet en ander vet sneller slinken als je ook voldoende slaapt, een actieve levensstijl hanteert en aan stressmanagement doet. ,,Voldoende slapen is fundamenteel. De link tussen slaaptekort en welvaartsziekten wordt keer op keer bevestigd”, weet De Beule. ,,Dit verband wordt al aangetoond bij minder dan zes à zeven uur slaap. Je hormonen raken uit balans bij slaaptekort. Zo stijgt onder meer het hongerhormoon ghreline en daalt het verzadigingshormoon leptine. In mensentaal: je hebt meer honger en je hebt minder snel genoeg. Na één nacht slecht slapen eet je de volgende dag tot 500 kcal meer. Je lichaam en geest zijn moe en vragen meer energie. Suiker- en vetrijke schnabbels leveren je dan de snelste en grootste bevrediging op. Logisch dus dat je naar een chocoladereep en niet naar een gezond slaatje grijpt.”

Het is een open deur, maar even dodelijk voor een gezonde vetmassa is een gebrek aan beweging. ,,Leid je een zittend bestaan, doorbreek dat dan door minstens twee keer per uur te bewegen”, tipt De Beule. ,,Ga eens tien keer door je knieën, loop even naar de keuken voor een glas water, spring vijf keer op en neer, vergader staand met je laptop op een hoog tafeltje of telefoneer al wandelend. Het maakt niet uit! Spieren dragen grotendeels bij aan onze verbranding. Meer spieren betekent dus ook meer verbranding. Krachttraining zorgt niet alleen voor verbranding tijdens de work-out, maar heeft ook een langdurig effect omdat het je stofwisseling verhoogt, zelfs in rust. Ben je niet zo sportief, maar beweeg je voldoende, dan is ook dat oké. Je huis poetsen, in de tuin werken, de ramen lappen... dat zijn klusjes die als een fitnessbeurt beschouwd mogen worden.”

Quote Een glaasje wijn kan je op korte termijn een relaxed gevoel geven, maar doe je dat te vaak, dan verhoog je je cortisol­con­cen­tra­tie en dus ook je kans op overge­wicht Diëtist Vicky De Beule

Probeer stressmanagement

En dan last but not least: heb je te veel vetmassa, dan moet je misschien ook de hoeveelheid stress in je leven een keer onder de loep nemen. ,,Langdurige stress is ongunstig voor onze geest en lichaam”, zegt de diëtist. ,,Ons lichaam maakt dan gedurende te lange tijd te veel cortisol aan. Dat kan leiden tot een verhoogde bloeddruk, depressie, overgewicht en overtollig buikvet. Dat komt omdat cortisol ervoor zorgt dat de suikervoorraad, die opgeslagen wordt in ons lichaam, weer in het bloed terechtkomt. Gevolg: hoge bloedsuikerspiegel, waardoor onze pancreas in actie schiet en veel insuline vrijgeeft, waardoor er geen vetverbranding is. Ook emotioneel eten door stress zorgt voor overtollige vetopslag.”

Uit onderzoek blijkt verder dat mensen die dagelijks alcohol drinken een te hoog cortisolgehalte hebben. ,,Een glaasje wijn kan je op korte termijn een relaxed gevoel geven, maar doe je dat te vaak, dan verhoog je je cortisolconcentratie en dus ook je kans op overgewicht. Denk maar aan de klassieke bierbuik.”

Tien gouden regels 1. Eet voldoende evenwichtige, gezonde, gevarieerde en overwegend plantaardige voeding. 2. Volg een gezonde of plantaardige kookworkshop en sta open voor nieuwe voedingsmiddelen. 3. Vermijd tussendoortjes en las eetpauzes in van minstens vier uur tussen de hoofdmaaltijden. 4. Zorg voor meer dan zeven uur slaap per nacht. 5. Beweeg regelmatig, met een buddy of in een groep. Samen is leuker dan alleen! 6. Vermijd periodes van langdurig stilzitten. 7. Probeer zoveel mogelijk je biologische klok te volgen met betrekking tot eten en slapen. 8. Vermijd zoveel mogelijk stress. Denk aan mindfulness, yoga, ademhalingsoefeningen, of zoek een leuke hobby waarvan je ontspant. 9. Laat je begeleiden door experts: neem een beweegcoach onder de arm, een diëtist of een psycholoog. Begeleiding werkt beter en zorgt voor langduriger resultaat. 10. Zoek een huisarts die je lichaam als een geheel bekijkt en op zoek gaat naar de onderliggende oorzaak in plaats van het symptoom te bestrijden.

