Charmaine Borg onderzocht hoe je met geur het risico op verkrachting kan verminderen

Vroeger liet je wonden zoveel mogelijk ‘droog aan de lucht’ genezen, hoe is dat nu?

Een eenvoudig wondje behandelen gaat tegenwoordig anders dan vroeger. Aan de lucht laten drogen is achterhaald, zegt apotheker Sander van den Bogert. In deze rubriek beantwoordt ons panel van deskundigen elke week een lezersvraag over gezondheid, voeding of relaties.