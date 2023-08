De lekkerste podcast voor aan het strand: ‘In onze relatie zetten we af en toe de ramen open’

Schrijfster en opiniemaker Stella Bergsma bezit een jaloersmakende set eigenschappen. Ze is slim, heeft een vlijmscherpe pen en een zero-fucks-given-houding. Maar hoe onbevreesd is ze als het over de liefde gaat? ,,De enige manier waarop je je echt geliefd voelt, is wanneer je gewoon bent wie je bent, en dat er dan iemand van je houdt. De rest is allemaal armoede. Ja, dat is super eng. Maar liefde is heel erg eng. Het leven is heel, heel, heel erg eng eigenlijk.’’ Luister mee!