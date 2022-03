Degenen die de oorlog beginnen, wonen veilig achter de linies

Iet (67) verliest al haar lichaams­haar, zonder dat het weer bijgroeit: ‘Zielig doen lost niks op’

Lichen planopilaris, je zult het maar hebben... Iet van der Heiden verliest al haar lichaamshaar zonder dat het weer bijgroeit. Psychisch ingrijpend en emotioneel belastend, maar ze blijft niet depri stil in een hoekje zitten. Getooid met pruik of buff trekt ze eropuit, want ze laat haar leven er niet door vergallen. Net zo min als psoriasis en artritis de zon uit haar leven laten verdwijnen.

