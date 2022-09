Dementie op jonge leeftijd: ‘Mijn man is er nog, maar ik heb al afscheid genomen’

We moeten meer bewegen Waarom e-bikes bij andere weggebrui­kers tot zo veel irritatie leiden

We moeten meer bewegen. Hoe vind je de sport die het best bij je past? Gezondheidsjournalist Tijn Elferink en gedragswetenschapper Johnny Buivenga gaan op zoek naar de voor- en nadelen van verschillende sporten. In deel 22: ga je met een e-bike écht verder fietsen of hou je jezelf voor de gek?

