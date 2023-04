Depressief? Dat zou wel eens verband kunnen hebben met wat je eet

Je doodongelukkig voelen, omdat je ongezond eet. Recent onderzoek toont aan dat er een relatie is tussen bacteriën in je darmen en depressieve gevoelens. Uit vervolgonderzoek moet blijken of je depressief wordt van die bacteriën of andersom. ,,Daarin gaan we ook werken met DNA-profielen van mensen”, zegt moleculair bioloog Robert Kraaij.

In december vorig jaar verscheen een groot artikel in het tijdschrift Nature Communications, waarin het grootschalige onderzoek naar de relatie tussen darmbacteriën en depressieve gevoelens werd gepresenteerd. Een groep wetenschappers aan de Erasmus Universiteit werkte hier sinds 2012 aan.

Ontlasting onderzocht

Om te kijken welke bacteriën in de darmen voorkomen, werd de ontlasting van duizenden Rotterdammers en Amsterdammers onderzocht. Ook werden via vragenlijsten depressieve gevoelens gemeten. Daaruit bleek dat een verband werd gevonden tussen veertien groepen darmbacteriën en depressieve gevoelens, zowel in de Rotterdamse als Amsterdamse groep.

,,De samenwerking tussen twee onderzoeksgroepen in Rotterdam en Amsterdam maakt het onderzoek bijzonder”, zegt Robert Kraaij, moleculair bioloog en universitair docent bij het Erasmus MC. Hierdoor was een grotere replicatie mogelijk, wat inhoudt dat een onderzoek opnieuw wordt uitgevoerd volgens dezelfde methode en dezelfde resultaten behaalt. ,,Deze groepen controleren elkaars data.”

Verzamelen poep

De onderzoekers begonnen vanaf 2012 met het verzamelen van poep. Vervolgens startte de analyse tussen het poep-microbioom en depressie in 2018. ,,Wat we het liefst hadden gehad, is dat we bij al die mensen in de darm waren gegaan, maar dat is te duur en te ingrijpend voor de deelnemers.”

,,Het opvangen van poep is ook niet heel prettig, maar wel het makkelijkste. We denken dat het poep-microbioom een redelijke weerspiegeling is van het darm-microbioom.”

Het onderzoeksveld waarin microbiomen worden gerelateerd aan allerlei ziektes bestaat nu een aantal jaar. Ook het verband tussen darmbacteriën en depressie is al eerder aangetoond, bijvoorbeeld bij dieren. De studie van december laat vooral zien dat de link tussen darmbacteriën en depressie steeds sterker wordt. ,,Wij vinden bacteriën die ook al in eerder onderzoek waren gevonden”, zegt Kraaij.

,,Ik ben geen psycholoog, maar wel iemand die een dataset kan maken en analyseren. Wat ik tot dusver heb gezien, is dat de link tussen de darm-microbioom en depressie een van de sterke associaties is.”

Gezond eten en leven

Waarschijnlijk zorgt niet één, maar een combinatie van bacteriën voor depressieve gevoelens. Wil je die bacterie ‘wegpesten’, dan kan het veranderen van je voedingspatroon mogelijk helpen. Kraaij: ,,Het is niet dat we nu al kunnen zeggen: je moet dit of dat eten. Je moet gezond eten en gezond leven.” Ook antibiotica, prebiotica en probiotica kunnen mogelijk een oplossing zijn.

Daarnaast benadrukt de onderzoeker dat deze studie niet de oplossing is voor depressies. ,,Het hele plaatje speelt een rol. Hoe zit je in elkaar, hoe denk je, wat voor tegenslagen heb je in het leven gehad? Maar ook dingen als: hoe gezond leef je en hoe is je microbioom opgebouwd?”

Vervolgonderzoek nog groter

Het vervolgonderzoek willen de wetenschappers nog groter maken. Dat betekent dat ze nog meer onderzoeksgroepen (cohorten) samenvoegen en mogelijk samenwerken met de Verenigde Staten. ,,We willen daarin het causale verband tussen darmbacteriën en depressie nog beter onderzoeken.

Daarvoor maken we bijvoorbeeld gebruik van DNA-profielen en kijken we welke betrokken zijn bij depressie en de samenstelling van het darm-microbioom. Daarmee kun je bepalen of het een het ander veroorzaakt.”