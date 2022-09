Dit is waarom mannen kaal worden

Kaalheid hoort bij het ouder worden, maar de een heeft er meer last van dan de ander. Dat heeft onder meer te maken met een overgevoeligheid voor hormonen, maar ook aanleg en erfelijkheid spelen een rol. Zijn je vader en opa kaal, dan is de kans groot dat jij dat ook wordt.

Kaalheid is blijvend, de haargroei komt dus niet terug. Haarverlies bij mannen verloopt meestal volgens een bepaald patroon. Zo zullen de haren in de meeste gevallen eerst uitvallen aan de voorkant van je hoofd, bij je inhammen. Daarna volgt je kruin, tot de kale plekken steeds groter worden en ze in elkaar overvloeien.

Zo groeit je haar

De manier waarop haar groeit kun je zien als een soort geprogrammeerde cyclus, zegt Tristan van Dongen, dermatoloog en haarexpert in opleiding aan het Erasmus MC. ,,Waarbij stamcellen de hele tijd aangezet worden tot het aanmaken van nieuw haar. Dat proces duurt een aantal jaren, tot het op een gegeven moment stopt en je haren in een rustfase komen. Dan valt het uit en komt er weer nieuwe haar tevoorschijn.”

Haar groeit uit haarzakjes. Naarmate je ouder wordt groeien haren minder snel en minder lang. Dat heeft te maken met de doorbloeding, maar ook met de verminderde conditie van je hoofdhuid en mannelijke hormonen die ineens een negatief effect kunnen hebben op het haarzakje. Haren moeten dus meer hun best doen om te groeien ‘en dat houden ze op een gegeven moment niet meer vol’. Van Dongen vergelijkt het proces met een plantje dat je lang geen water hebt gegeven. Dan weet je ook: ,,Ook al ga ik deze nu weer opnieuw water geven, dat heeft geen zin meer, die gaat het niet overleven.”

Ook vrouwen worden kaal

Waarom haar op andere delen van je hoofd wel blijft zitten heeft volgens Van Dongen te maken met een betere doorbloeding op bepaalde plekken op je hoofdhuid. ,,Je schedelspieren iets meer onderop je hoofd hebben daar geen last van.” Als voorbeeld noemt hij een trommel waarover het vel wordt strakgetrokken. ,,Op bepaalde punten is de spanning hoger en op je schedel is dat bovenop je hoofd.”

Goed om te weten is dat niet alleen mannen, maar ook vrouwen kaal worden. Al gaat dat wel anders in zijn werk. Zo verliezen vrouwen haar volgens een ander patroon, ontstaat het later en verloopt het minder hevig. Bij vrouwen wordt haarverlies zichtbaar rond de middenscheiding en wordt het haar dunner.

Een gezonde levensstijl kan helpen

Tijdelijk haarverlies, bijvoorbeeld veroorzaakt door stress of medicijngebruik is wel te herstellen, zegt Van Dongen. ,,Shampoos en commerciële producten die vaak voor veel geld worden verkocht werken over het algemeen niet. Daarbij wordt vooral ingespeeld op de paniek van mensen met haarverlies. Toch zijn er wel degelijk middelen die effect kunnen hebben. Minoxidil is een goed voorbeeld.”

Over het slikken van vitaminen en supplementen is Van Dongen terughoudend. ,,Dat kan werken als je een tekort hebt aan bepaalde stoffen, maar vergeet niet dat het slikken van deze middelen niet wordt gereguleerd. Het kan dus ook averechts werken als je teveel inneemt waardoor dat uiteindelijk uitdraait op haarverlies.”

Een gezonde leefstijl kan helpen het proces van haaruitval te vertragen. ,,Het is bekend dat mannen met overgewicht, hart- en vaatziekten en in sommige gevallen suikerziekte, sneller kaal worden. Maar uiteindelijk is kaalheid nooit te voorkomen.”

