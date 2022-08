Dit zijn de drie verschillende soorten huidtumoren en zo kun je ze herkennen

Onderzoek toont aan dat de overlevingskans bij kanker sterk is toegenomen. Al hangt veel af van het type kanker en hoe snel die wordt ontdekt. ,,Alle soorten huidkanker zijn te genezen als je er vroeg genoeg bij bent”, zegt dermatoloog Thomas Maselis. Hij legt uit hoe je zelf vlekjes op je huid kunt controleren en wanneer het verstandig is om naar de dokter te gaan.

In het algemeen heeft iemand die nu de diagnose kanker krijgt een overlevingskans van 68,3 procent. Voor huidkanker ligt dat nog hoger, afhankelijk van de vorm: 98,2 tot 96 procent. Die stijgende overlevingskansen zijn hoopgevend. In ons land worden jaarlijks 82.000 mensen gediagnosticeerd met huidkanker, en dat aantal neemt verontrustend snel toe. Dat maakt een tijdige opsporing cruciaal voor een goede behandeling.

,,Er bestaan hoofdzakelijk drie verschillende soorten huidtumoren, afhankelijk van welke cellen er precies verkankeren”, vertelt dermatoloog Thomas Maselis, voorzitter van taskforce Euromelanoma. ,,Doorgaans gaat het om cellen van de opperhuid, de bovenste laag van een tot drie millimeter. Die vernieuwt zich elke drie weken via celdeling, zodat je een nieuwe opperhuid krijgt. Ontaarden sommige van die celletjes, dan ontstaat huidkanker.”

Basaalcelcarcinoom zal zelden uitzaaien

,,De onderste laag van de opperhuid bestaat uit basaalcellen. Ontstaat de kanker hier, dan spreken we van een basaalcelcarcinoom, kortweg baso. Omdat de basaalcellen heel goed aan elkaar vastgehecht zijn, zal zo’n kanker zelden of nooit uitzaaien. Het is dus de minst gevaarlijke variant, en gelukkig gaat het in 70 procent van de gevallen om deze soort.”

,,In het hoofd-halsgebied ziet een baso eruit als een klein, blinkend bolletje. Je ziet er duidelijk bloedvaatjes in zitten. Krab je er eens aan of schuurt er iets tegen, begint het snel te bloeden. Op het lichaam gaat het niet om een bolletje, maar vooral om rode vlekjes met een blinkend parelmoerrandje, die snel groter worden. Dat doet geen pijn - tumoren voel je niet - en doorgaans jeukt het ook niet, waardoor het misschien niet alarmerend lijkt. Toch is het belangrijk om hiermee naar je huisarts te stappen. Die zal je indien nodig doorverwijzen naar de dermatoloog.” Die zal controleren of het zeker om een basalioom gaat en het verwijderen, omdat het anders blijft groeien en steeds moeilijker weg te halen wordt.

Spinocellulair carcinoom kan snel groeien

Maselis: ,,Naarmate de basaalcellen in de onderste laag van de opperhuid beginnen te delen worden ze stekelvormiger, en komen ze losser te zitten. Krijg je kanker in cellen die in deze fase zitten, spreken we van een spinocellulair carcinoom, kortweg spino. Een andere benaming is plaveiselcelcarcinoom. Omdat deze cellen minder goed aan elkaar vastzitten groeit deze kanker sneller en zal hij op termijn uitzaaien, waardoor hij gevaarlijker is. Het aandeel spino’s bedraagt 20 procent van de huidkankers.”

,,Een spino begint meestal als zonnekeratose: rode vlekjes op plaatsen die veel zon zien, zoals het gezicht, het hoofd, de hals, de bovenkant van de oren. Deze vlekjes schilferen ook een beetje. Ze komen en gaan, worden feller en zwakker van kleur. Jarenlang. Tot plotseling de basis verdikt en uitgroeit tot een schilferende tumor. Klassiek is het een ‘mannentumor’, omdat veel mannen vroeger buiten werkten.”

Omdat een spino kan uitzaaien naar andere delen van het lichaam, doe je er goed aan om hem op tijd op te merken. ,,Zonnekeratose is makkelijk te herkennen. Wacht niet tot het erger wordt en stap in dit vroege stadium al naar de dokter om de vlekken bijvoorbeeld te laten bevriezen, of om er lokale chemotherapie op te laten smeren. Is de keratose al geëvolueerd tot een tumor, zal die chirurgisch worden weggesneden. Dan checkt de arts op basis van de rand of de volledige kanker verwijderd is.”

Melanomen zaaien snel uit

,,En dan zijn er nog melanomen die slechts zo’n 8 procent van alle huidkankers vormen, maar wel de gevaarlijkste zijn. Want melanomen zaaien heel snel uit. Dat komt omdat ze niet ontstaan in de basaalcellen, maar in cellen die melanocyten heten en zich vrij kunnen bewegen. Hun functie? Je beschermen tegen uv-straling. Als je in de zon loopt glijden je melanocyten naar plaatsen die worden blootgesteld aan uv-licht, en creëren ze een soort parasolletje van pigment boven het erfelijk materiaal in die cellen rond hen, waardoor de opperhuid bruin kleurt”, aldus Maselis.

Het is dus dankzij je melanocyten dat je een mooi kleurtje krijgt in de zon. Al dient dat kleurtje helemaal niet ter decoratie, maar als schild. ,,Omdat deze cellen maar een beetje aan hun buurcellen verankerd zijn en zich vrij kunnen bewegen, zullen ook verkankerde melanocyten vlot verglijden naar de rest van het lichaam via bloed- en lymfevaatjes. Heb je een melanoom, zullen dus ook je lymfeklieren en inwendige organen zorgvuldig worden onderzocht.”

De ABCDE-regel

,,98 procent van de melanomen ziet eruit als grote, donkere vlekken. Om ze te onderscheiden van onschuldige pigmentplekjes, kan je de ABCDE-regel toepassen. A staat voor ‘asymmetrie’: trek je een lijn door een huidvlek, dan moeten beide helften op elkaar lijken. Zijn ze totaal verschillend, is dat een alarmsignaal. B staat voor ‘boord’: het boordje van de vlek moet overal ongeveer gelijk zijn. Is die op de ene plaats bijvoorbeeld erg gekarteld en op de andere glad, of verschilt die totaal van kleur, is dat geen goed teken. C staat voor ‘colour’, kleur dus: ook die moet overal ongeveer dezelfde zijn. Heeft een vlek verschillende tinten beige, roze, bruin of wit, is er een kans dat het een melanoom is. D is ‘diameter’: vlekjes met een diameter onder de 6 mm zijn haast altijd goedaardig. Uiteraard bevestigt de uitzondering de regel, maar in principe hoef je je niet ongerust te maken als een plek nog onder het gummetje van een potlood past. E is ‘evolutie’: verandert de vlek na verloop van tijd van kleur, grootte of vorm, laat er dan naar kijken.”

,,Verder is er nog een zesde regeltje: ‘het lelijke eendje’. Meestal lijken al je moedervlekken op elkaar. Zit er één tussen die volledig anders is? Dan is het goed die extra in de gaten te houden. De overlevingskans van een uitgezaaid melanoom is met de huidige moderne behandelingen zo’n 60 procent. Dat is een enorme verbetering met 20 jaar geleden, toen bedroeg die amper 4 procent.”

Hoe komt het nu dat deze verschillende soorten cellen plots op een abnormale manier kunnen gaan delen en kankercellen worden? ,,Erfelijkheid speelt een rol. Daarnaast is uv-licht de grote boosdoener, zowel afkomstig van de zon als van zonnebanken”, weet Maselis. ,,Zeker als je verbrandt, raakt je erfelijk materiaal beschadigd. Tientallen jaren later kan dat evolueren tot een huidkanker.” Het is dus niet wonderlijk dat het aantal gevallen is gestegen sinds we massaal zijn gaan reizen naar warme landen.”

Check met enige regelmatig je eigen huid

Wil dat zeggen dat je jaarlijks al je verdachte vlekjes moet laten nakijken door een specialist? ,,Nee, daarvoor zijn er niet genoeg dermatologen. Het is vooral belangrijk dat je zélf alert bent op eventuele alarmsignalen. In ons lichaam is de huid het orgaan dat de meeste kankers produceert, maar het enige orgaan dat we zelf kunnen zien. Check dus van tijd tot tijd je eigen huid. Zeker als je een lichte tint hebt, want dan heb je een minder goede natuurlijke verdediging tegen uv-stralen. Al kunnen ook donkere mensen huidkanker krijgen. Denk aan Bob Marley, hij is ook overleden aan een melanoom.”

,,Besteed bij je zelfscreening extra aandacht aan plaatsen die vaak aan de zon worden blootgesteld, maar vergeet ook de rest van je lichaam niet”, tipt Maselis nog. ,,Hoewel zon de belangrijkste trigger is, speelt aanleg ook een rol. Je zou dus ook een melanoom kunnen ontwikkelen in je bilspleet, waar nooit een straaltje zon heeft geschenen. En vergeet niet in te zetten op preventie. Zoek de schaduw op bij sterke zon en bedek je met kleding, een hoedje en een zonnebril. Smeer ook voldoende zonnecrème met hoge beschermingsfactor en ga er niet van uit dat je urenlang mag liggen zonnebaden ‘want ik heb me toch ingesmeerd’. Daar dient zonnecrème niet voor. Wel om je te beschermen op momenten dat je niet anders kan dan blootgesteld worden aan de stralen.”

