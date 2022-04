Dorcas was jarenlang samen met een narcist: ‘Tegen onze omgeving deed hij heel normaal en leuk’

Hoe ga je om metJe leest vaak verhalen over mensen die zelf ziek zijn of een aandoening hebben, maar hoe ga je daar eigenlijk als partner, familielid of vriend(in) mee om? In deze rubriek geven experts praktische tips. Deze week: Dorcas van der Smissen (48) is vijftien jaar getrouwd geweest met een narcist.

„Vlak na de bruiloft veranderde mijn partner in een ander mens. Hij had weinig inlevingsvermogen en kon zich niet verplaatsen in mij”, zegt Dorcas van der Smissen die na vijftien jaar het huwelijk met haar narcistische partner verbrak. „Tegen onze omgeving deed mijn ex altijd heel normaal en leuk. Zelfs zijn ouders hadden niets door.”

Dorcas kon niks goed doen in de ogen van haar partner. „Als ik de aardappels verkeerd had gekookt kon hij al boos worden, vaak werd hij ook fysiek agressief. Die onvoorspelbaarheid was om gek van te worden. Ik was zo ver verwijderd van mezelf. Op een gegeven moment zit je in zo’n negatieve spiraal, dat je niet meer weet hoe je eruit komt. Zelfs onze kinderen wilde dat ik de relatie met hun vader zou verbreken.”

Narcisme kun je niet behandelen

„Narcisme is een persoonlijkheidsstoornis. Op het eerste gezicht lijkt een narcist heel charmant, welbespraakt en sociaal. Ze zien er vaak goed verzorgd uit, hebben een vlotte babbel, veel zelfvertrouwen en geven je het gevoel dat je belangrijk bent. Een narcist zal veel moeite doen om je te vangen, maar zodra hij of zij je heeft komt hun ware aard naar boven”, zegt Alice Vlottes. Vlottes werkt als psycholoog en narcisme deskundige.

Ook vrouwen kunnen een narcistische persoonlijkheidsstoornis hebben, toch komt narcisme drie keer vaker voor bij mannen. Hoe een narcistische persoonlijkheidsstoornis ontstaat, is niet exact bekend. Het gaat waarschijnlijk om een mix van elkaar beïnvloedende factoren, zoals biologische en opvoedingsfactoren, denk aan trauma, misbruik, verwaarlozing of juist verwennerij.

„Narcisten hebben twee gezichten, kunnen geen kritiek ontvangen, worden om alles boos en kunnen zowel verbaal als fysiek zeer agressief worden. Ze hebben weinig inlevingsvermogen, maar weten rationeel gezien wel precies hoe ze je moeten inpalmen.”

Relatie verbreken beste oplossing

Dat heeft vaak een grote negatieve impact op het zelfvertrouwen van hun partner. Depressie, somberheid, angst en isolatie liggen op de loer. Het gevaar van narcisten is dat hun gedrag heel geleidelijk tot uiting komt. „Ze zijn geraffineerd, het eerste jaar zal je misschien helemaal niet doorhebben dat je partner een narcist is.”

Quote Narcisten zien simpelweg niet in wat ze fout doen. Zelf stappen ze trouwens heel gemakke­lijk van de ene in de andere relatie Alice Vlottes

Vlottes is duidelijk en legt uit dat een relatie met een narcist niet goed komt en dat narcisme eigenlijk niet te behandelen is. „Narcisten voelen zich simpelweg vaak veel te goed om naar therapie te gaan, met hun is niets mis. Dus ik behandel voornamelijk partners van.”

Een relatie verbreken is vaak de beste oplossing, maar gemakkelijk is dat niet. Als partner wil je een relatie leuk en leefbaar houden. „Gelijkwaardigheid is belangrijk voor elke relatie. Besef dat je met een narcist nooit een gelijkwaardige relatie kunt opbouwen. Ze zijn verslaafd aan aandacht en macht, hebben een groot ego maar geen empathie en zullen zichzelf altijd in het middelpunt zetten. Narcisten zien simpelweg niet in wat ze fout doen. Zelf stappen ze trouwens heel gemakkelijk van de ene in de andere relatie.”

Wat kun je verder doen?

„Wees niet uit op je eigen gelijk, want dat krijg je toch niet en zal alleen maar voor discussies zorgen. Verwacht niet veel van je partner, want het wordt niet beter.” Ze voegt eraan toe dat het heel belangrijk is om je eigen leven te leven. „Een narcist zal je misschien willen isoleren van je vrienden en familie en juist daarom is het belangrijk dat je emotionele steun kan vinden bij je omgeving. Doe dingen waar jij je goed bij voelt en probeer je zelfvertrouwen en waardigheid te behouden.”

Quote Een narcist zal je misschien willen isoleren van je vrienden en familie en juist daarom is het belangrijk dat je emotionele steun kan vinden bij je omgeving Alice Vlottes

Als je in een relatie zit, geniet dan van de leuke dingen die je samen doet, zoals etentjes en vakanties. „Mocht je toch een keer kritiek willen geven pak het dan in als een compliment. Laat op een neutrale manier weten waar je grenzen liggen en verwacht geen begrip. Desondanks zal een narcist waarschijnlijk weinig doen met deze boodschap, dat maakt het zo ontzettend complex.”

Wat vindt van der Smissen van het advies? Inmiddels is van der Smissen heel wat jaren verder en heeft ze een leuke lieve nieuwe partner. „Ik hoop dat anderen het gedrag van hun narcistische partner herkennen en het hen helpt eerder aan de bel te trekken. Ook is het belangrijk dat er meer aandacht uitgaat naar de impact van narcisme op kinderen.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s over gezondheid: