Dyslexie hebben is niet zo raar: lezen is iets heel onnatuurlijks

,,Dyslexie betekent letterlijk ‘beperkt lezen’’’, vertelt neurowetenschapper Milene Bonte (Maastricht University). ,,Je merkt dat bijvoorbeeld als iemand met dyslexie voorleest. Dat gaat vaak langzaam, radend, of letter voor letter.’’ Het is volgens Bonte niet gek dat veel mensen moeite hebben met lezen: ,,Waar we meestal niet bij stilstaan, is dat het iets heel onnatuurlijks is. We zijn niet met de vaardigheid geboren en hebben het onszelf aangeleerd. Geschreven taal is iets wat mensen ongeveer vijfduizend jaar geleden bedacht hebben. Dat is relatief kort voor evolutiebegrippen.’’