‘Een roker heeft meer radioactiviteit in z’n longen dan een inwoner van Tsjernobyl’

In de wekelijkse podcast Zij zegt kijkt AD-columnist Debby Gerritsen naar het nieuws van de afgelopen week. Wat viel op? Hierover praat ze met ervaringsdeskundigen en experts. Deze week gaat Debby in gesprek met Ik Stop Ermee- coach Hugo Hairwassers en Annebel Schipper van het KWF over de noodkreet van artsen, kankerpatiënten en het KWF om per direct supermarkten en tankstations te verbieden om tabak te verkopen. Hairwassers: ,,Daar schieten we bijzonder weinig mee op.”

,,Mensen hebben het idee dat het aantal rokers enorm afneemt. Want als je twintig bent rookt iedereen om je heen. Eenmaal dertig, dan rookt nog de helft. En als je veertig bent, dan ben je vaak nog de enige”, zegt Ik Stop Ermee-coach Hugo Hairwassers in de podcast Zij zegt. Het aantal rokers in Nederlands neemt de laatste jaren maar heel langzaam af, in coronatijd nam het aantal zelfs licht toe. Rokers beginnen vaak al op jonge leeftijd. ,,Fiets maar eens langs een vmbo of havo, dan zie je hoeveel 14- en 15-jarigen buiten staan roken.”

Zien roken, doet roken, blijkt ook uit onderzoek van het Trimbos. Maar liefst 37 procent van de mensen die begint met roken doet dit vanwege een beeld dat ze hebben gezien op tv of in de bioscoop. ,,Stoere, glamoureuze of gezellige mensen op beeld roken heel vaak. Dat blijft hangen”, zegt Hairwassers. Denk aan Sandy, het saaie burgermeisje uit de film Grease, dat omgetoverd tot sexy vamp, in spandex legging en hoge hakken, een sigaret op de grond wierp en de legendarisch woorden sprak: ‘tell me about it, stud’. ,,Iedereen heeft wel eens een Sandy-momentje”, aldus Hairwassers.

Beeldvorming is belangrijk. Of het verminderen van het aantal verkooppunten helpt om rokers te ontmoedigen, daar twijfelt Hairwassers aan. Volgens Annebel Schipper van het KWF heeft dit echter wel degelijk zin. Want als kind een pakje sigaretten over de toonbank zien gaan, is óók beeldvorming. Maar met het verminderen van de verkooppunten zijn we er nog niet. Als het aan Schipper en Hairwassers ligt, gaan we nog een stapje verder. ,,Een roker heeft meer radioactiviteit in z’n longen dan een inwoner van Tsjernobyl. Maar verkoop van sigaretten mag nog steeds. Terwijl, als er een verkeerde zalm in de schappen van de supermarkt ligt, dan wordt die er meteen uitgehaald. De overheid moet het lef hebben om dit ook bij sigaretten te doen.” Luister mee.

