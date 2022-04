Elis (4) raakte binnen 72 uur verlamd, nu kan ze dankzij speciale robot álsnog lopen

Elis (4) raakte een paar maanden geleden binnen 72 uur tijd half verlamd. Het meisje was getroffen door het zeldzame enterovirus. Fysiotherapie Fortius Nijkerk kreeg een revolutionaire robot in bruikleen, waardoor Elis nu weer haar eerste stappen kan zetten. Dit is de eerste looprobot in Nederland die ook voor kinderen ingezet kan worden.