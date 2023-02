Experts over de kans om ware liefde te vinden via een datingapp

Swipen, matchen en chatten. Sinds de opkomst van Tinder tien jaar geleden is online daten niet meer weg te denken. Kun je ware liefde vinden via een datingapp? En hoe voorkom je dat intenties niet met elkaar matchen?

Vanuit je luie stoel, geen blauwtje lopen en heel veel keus. Datingapps als Tinder, Bumble en Happn worden massaal omarmd. Maar die keuzes kunnen ook nadelig werken. Tijdens het swipen worden gemiddeld 140 profielen bekeken, vertelt Tila Pronk, relatiewetenschapper aan de universiteit van Tilburg.

Pronk deed onderzoek naar online daten via een datingapp. ,,Door deze keuzeoverdosis zijn we minder tevreden met de profielen die we te zien krijgen. Hierdoor worden we pessimistisch en denken we dat we nooit de ware zullen vinden.” Tijdens het swipen is er volgens Pronk 5 tot 14 procent kans dat een vrouw een profiel naar rechts swipet en 40 tot 50 procent kans dat een man dit doet. Tijdens deze vleeskeuring hebben de ‘knapste’ mensen het meeste succes.

De meeste aandacht

,,Deze 10 tot 20 procent van de singles krijgt 80 tot 90 procent van alle aandacht”, licht Marcelino Lopez, relatietherapeut en schrijver van meerdere boeken waaronder Liefdesgedoe, ken jezelf verover een ander en Liefde in tijden van Facebook toe. ,,Vooral voor de grote groep ‘middelmatige’ mannen is online daten daarom teleurstellend.”

De groep die volgens hem het meest succesvol is, zijn ‘knappe’ hoogopgeleide mannen. ,,Vrouwen zijn selectiever en zoeken naar deze mannen”, zegt Lopez. ,,Deze hoogopgeleide mannen hebben een onevenredig groot aanbod aan leuke vrouwen. Hierdoor zullen ze niet snel voor de bijl gaan.”

Quote Er is geen enkel bewijs om aan te nemen dat relaties die online ontstaan van mindere kwaliteit zijn of minder kans van slagen hebben Tila Pronk

Toch is er wel een kans om de liefde van je leven via een datingapp te ontmoeten. ,,Uit onderzoek blijkt dat het merendeel van de mensen online de liefde vindt”, geeft Pronk aan. ,,Daarbij is er geen enkel bewijs om aan te nemen dat relaties die online ontstaan van mindere kwaliteit zijn of minder kans van slagen hebben dan relaties die offline zijn ontstaan.”

Meer vrijgezellen dan ooit

Desondanks zijn er nu, statistisch gezien, meer mensen vrijgezel dan ooit. Een paradox volgens Pronk, aangezien het door datingapps makkelijker dan ooit is om te daten. Lopez heeft daar naast vraag-aanbod nog een verklaring voor. ,,Hoe langer mensen tevergeefs op een datingapp zitten en afgewezen worden”, legt de relatietherapeut uit. ,,Hoe vaker ze zelf ook afwijzen. Hoe meer mensen dit doen, hoe vluchtiger en leger het online daten voelt. Ondanks dat er veel keus is, staan veel singles daardoor niet heel erg voor elkaar open.”

Quote Het is een fabeltje dat je direct op de eerste date vuurwerk moet voelen Tila Pronk

Online daten kan voor vrouwen ook moeilijker zijn vanwege het onderscheid tussen lust en liefde, Zo is een date, laat staan seks, voor mannen al bijzonder, meent Lopez. ,,Voor de meeste vrouwen is dit makkelijker”, vertelt de relatietherapeut. ,,Hun probleem is alleen: hoe komen ze erachter of de man in kwestie ook toe is aan een serieuze relatie.”

Springt de vonk over

Online daten kan ook lastig of teleurstellend zijn omdat je van tevoren niet weet of de vonk in het echt zal overspringen. Volgens Pronk kun je aan lichamelijke reacties merken of je iemand aantrekkelijk vindt. ,,Dan worden bijvoorbeeld je pupillen wijder. Wanneer dit gebeurt tijdens een sessie, kan dat een aanleiding zijn om iemand naar rechts te swipen. Ook kan het zijn dat je bloeddruk omhoog gaat, je licht opgewonden raakt en je zweterige handpalmen krijgt.”

Afhaken als je op de eerste ontmoeting geen aantrekking voelt, raadt Pronk af. ,,Zeker niet als je online leuke gesprekken hebt gevoerd. Het is een fabeltje dat je direct op de eerste date vuurwerk moet voelen.”

Wees eerlijk over je intenties

De relatiewetenschapper geeft nog twee gouden tips. ,,Wees vanaf het begin open en eerlijk over je intenties. Denk na over wat je wil uitstralen en wie je wil aantrekken. Bescherm jezelf door een maximum aantal profielen per dag te swipen en daar ook rustig de tijd voor te nemen.”

Lopez vult aan: ,,Geef ook singles een kans die niet gelijk in het oog springen door hun bijzondere looks of scherpe, grappige teksten. De kans is groot dat je een geschikte kandidaat zo over het hoofd ziet omdat diegene schraal afsteekt bij mensen die zich aantrekkelijker weten te presenteren.”

Tinder is al tien jaar populair, maar biedt de app een garantie voor geluk in de liefde? (Video):