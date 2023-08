Extra ingreep na borstkanker vaak niet vergoed: ‘Ik dacht: ik mag niet klagen, ik ben er nog’

column Hardleerse mannen leven nog in de veronder­stel­ling dat je een vrouw naar believen mag zoenen

Debby Gerritsen schrijft iedere woensdag over wat haar bezighoudt. Deze week: de kus van de Spaanse bondsvoorzitter Luis Rubiales op de mond van voetbalster Jennifer Hermoso. Zijzelf wilde het ‘niet groter maken dan het is’, maar sorry Jennifer: we kunnen de kus die Rubiales jou zonder toestemming gaf niet afdoen als iets onbelangrijks.