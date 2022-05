Haar relatie ging uit, ze verhuisde en nam ontslag, toen kreeg Nicoline (32) kanker

Hoe verpleeg­kun­di­ge Quinty (22) ervoor zorgde dat een patiënt toch afscheid kon nemen voor ze stierf

De meeste voldoening haalt ze uit haar werk met patiënten. Maar de 22-jarige Utrechtse Quinty Wagenaar is ook heel blij met de waardering van haar collega’s in het UMC Utrecht. Die riepen haar uit tot Verpleegkundige van het Jaar. ,,Het is de bekroning van mijn werk.’’

12 mei