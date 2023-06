Haring is gezond, maar dit maakt dat je er niet té veel van moet eten

Ieder jaar vanaf juni tot en met september is het haringseizoen. Veel Nederlanders houden er van om dit visje (met uitjes) als tussendoortje te nuttigen. Maar hoe gezond is zo’n haring eigenlijk? Dit zeggen de experts.

We kennen de haring als Hollandse Nieuwe, maatjesharing, gerookte haring en rolmops. Het verschil zit hem in het vetpercentage van de vis, zegt Remke Nehrstede van het Nederlands Visbureau. Haring moet een vetpercentage hebben van minstens 16 procent om te worden verwerkt tot Hollandse Nieuwe.



,,Na 30 september mag je de term Hollandse Nieuwe niet meer gebruiken. Dan heet diezelfde haring maatjesharing”, aldus Nehrstede. De haring die het niet schopt tot Hollandse Nieuwe wordt verwerkt tot gerookte haring, rolmops of wordt in z’n geheel ingevroren en geëxporteerd.

Een haring wordt goed vet als hij veel plankton kan eten, weet levensmiddelentechnoloog IJsbrand Velzeboer. ,,Hoe warmer het voorjaar, dus hoe warmer ons klimaat wordt, hoe sneller de haring op dreef is. Halverwege juni moet hij zijn vetgehalte al bereikt hebben.”

Is haring echt een gezonde keuze?

,,Ja”, stelt Nehrstede. Volgens het Visbureau is de volvette haring met name een echte omega 3-bom. Dit zorgt onder andere de hersenen gezond te houden en helpt hart- en vaatziekten tegen te gaan.



Het enige nadeel van haring is het zoutgehal­te. Dat ligt boven de 2 procent IJsbrand Velzeboer, levensmiddelentechnoloog

,,Haring staat bekend om zijn omega 3-, 6- en 9-vetzuren”, zegt ook Velzeboer. ,,Dat zijn allemaal onverzadigde vetzuren en dat maakt het gezond. Vroeger zei men al: haring in het land, dokters aan de kant. Dat was dus het begin van het gezondere leven. Maar als je een kilo haring per dag eet overdrijf je natuurlijk ook weer.”



,,Het enige nadeel van haring is het zoutgehalte", vindt Velzeboer. ,,Dat ligt boven de 2 procent. Daar moet je wel voor oppassen. Als je last hebt van een hoge bloeddruk moet je dus zeker niet te veel haring eten.”

De beste haring eet je volgens Velzeboer ‘vers van het mes’. ,,Haring is extreem gevoelig voor oxidatie, waardoor hij ranzig wordt en dat proef je ook meteen. Een haring moet je dus nooit in de zon laten liggen en hij moet dus ook eigenlijk van het mes af bij de haringboer worden verkocht. Of vacuüm verpakken, dat is tegenwoordig ook in.”

Mag je haring eten tijdens de zwangerschap?

,,Haring is een gefermenteerde vis”, aldus Velzeboer. ,,Haring wordt gekaakt, dat betekent dat je de darmen er in één beweging uit trekt. Helemaal achterin blijft de alvleesklier zitten die de eiwitten kan splitsen. Dat wil zeggen dat de haring mals wordt. En omdat je hem zout krijgen de bederfbacteriën geen kans. Je moet hem wel minimaal 48 uur invriezen bij -40 graden Celsius. Dat is tegenwoordig een eis tegen de haringworm.”



,,Een ander argument waarom je wel haring kunt eten tijdens je zwangerschap is dat het een jonge vis is”, gaat Velzeboer verder. ,,Dit betekent dat er geen zware metalen in zitten, omdat die niet de kans krijgen zich op te stapelen, in tegenstelling tot een vis van bijvoorbeeld vier of vijf jaar oud.”



Volgens het Voedingscentrum zijn zware metalen de verzamelnaam voor metalen als cadmium, kwik, lood, arseen en tin. Ze kunnen in voedsel en vervolgens in je lichaam terechtkomen en dat kan schadelijk zijn voor de gezondheid.

Pas wel op voor listeria

Het Voedingscentrum waarschuwt wel voor schadelijke bacteriën als listeria. ‘Voordat de haring bij een kraam of in een winkel belandt, ondergaat hij bewerkingen. De structuur van de vis verandert en de vis wordt een beetje gaar. Ook wordt de haring ingevroren. Dit alles zorgt ervoor dat mogelijke schadelijke bacteriën minder actief zijn en voor een deel doodgaan. Maar uit onderzoek blijkt dat bij het pekelen (zouten) en invriezen van vis niet álle schadelijke bacteriën doodgaan’, aldus de organisatie.

