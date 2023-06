Het geheim van Miracle morning: 'Sta om 06.00 uur op, ga wandelen en voel je de hele dag fit’

lezersvraag Als 60-plus­ser merk ik dat mijn spieren achteruit­gaan, heeft het zin om die ‘tegen de natuur’ in te trainen?

Je lijkt in de verste verte niet meer op de persoon die je was toen je 25 was, maar laat je daardoor niet ontmoedigen, zegt fysiotherapeut Bert Mutsaers. Het komt er nu juist aan op! Zorg dat je de meest optimale versie van de zestigplusser wordt.