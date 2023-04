Hoe ver kun jij je handen naar achteren buigen? Met deze tips van een fysio maak je je polsen leniger

Of de genoemde bewegingsbeperking ook daadwerkelijk is ontstaan dóór het schermwerk, dat is wat lastiger aan te geven. Voor wat helpende tips is dat ook niet per se nodig, want die kan ik je wel geven. Daarvoor kunnen we vertrouwen op een erg basale regel: ons bewegingsapparaat, dat wil zeggen: onze botten, skeletspieren, gewrichten, kapsels, kraakbeen en banden die ons in staat stellen om te bewegen, vormt zich naar de functie die we ervan vragen.