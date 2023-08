Hondsdolheid is gevaarlijker dan je wellicht denkt: dit moet je weten over dit virus

Door leveringsproblemen bij producenten is er een landelijk tekort aan het vaccin tegen hondsdolheid. Mensen kunnen zich hierdoor niet meer preventief laten inenten als ze naar een land gaan waar veel hondsdolheid voorkomt. Het tekort duurt waarschijnlijk tot januari volgend jaar, stelt de GGD. Dit moet je weten over het rabiësvirus.

Mensen die naar het buitenland gaan en in contact kunnen komen met dieren die hondsdolheid kunnen hebben, kwamen normaal gesproken in aanmerking voor een preventieve vaccinatie. Deze vaccinatie bestaat uit 2 prikken die zorgen voor levenslange bescherming tegen de ernstige gevolgen van het virus.

De preventieve vaccinatie zorgde ervoor dat een persoon minder shots nodig heeft als hij of zij in aanraking komt met een virus. Nu de preventie niet meer mogelijk is, is het dus (extra) oppassen geblazen. Maar hoe gevaarlijk is dit virus? Zeven vragen en antwoorden over hondsdolheid.

1. Wat is hondsdolheid?

Hondsdolheid, dat ook wel rabiës wordt genoemd, is een virusinfectie van de hersenen die zonder tijdige behandeling dodelijk afloopt. Wereldwijd overlijden jaarlijks zo’n 60.000 mensen aan rabiës volgens de GGD.

2. In welke landen komt dit het meest voor?

,,Het gaat vooral om landen in Oost-Europa, Afrika, Azië en Latijns-Amerika’’, zegt Wendelien Bergmans namens de GGD Amsterdam. Ook in populaire vakantielanden, zoals Marokko, Turkije, Egypte, Thailand en Zuid-Afrika, kun je dus rabiës oplopen. De kans is erg klein om de ziekte in Nederland te krijgen: in de afgelopen 60 jaar kregen maar acht Nederlanders hondsdolheid, meldt Thuisarts.nl: ‘Die mensen werden bijna allemaal in het buitenland gekrabd of gebeten.’

3. Welke dieren brengen de ziekte over op mensen, en hoe krijg je het?

,,Hondsdolheid wordt overgedragen door zoogdieren’’, vertelt Bergmans. Het virus komt vooral voor bij honden, vleermuizen, apen, vossen en katten. ,,Je kunt het krijgen als een besmet dier je bijt, krabt op likt op een niet-intacte huid.’’ Je kunt ook met het virus te maken krijgen als speeksel van het dier op het slijmvlies van bijvoorbeeld je ogen of mond komt. Er is geen kans om rabiës op te lopen door contact met urine, ontlasting of bloed van een mens of dier die met rabiës besmet is.

4. Hoe weet je of een dier hondsdol is?

,,Het is vaak niet duidelijk te zien dat een dier besmettelijk is’’, aldus Bergmans. ,,Een dier dat besmet is zal uiteindelijk klachten vertonen. Het gaat dan om agressie of plotseling veranderend gedrag en om symptomen zoals spierkrampen en kwijlen. Maar een dier kan al besmettelijk zijn voordat het ziek wordt.’’

5. Wat zijn de symptomen van hondsdolheid bij een mens?

Volgens het RIVM begint de ziekte meestal met klachten zoals rillingen, koorts, braken en hoofdpijn. Vervolgens krijg je last van andere krampen. Je kunt last krijgen van kramp in de spieren die steeds erger wordt, stuipen (waarbij het hele lichaam begint te schokken), verlamming, problemen met slikken en problemen met ademhalen. Iemand met hondsdolheid wordt soms ook bang van water.

Zonder medische behandeling leiden de slik- en ademhalingsproblemen die voorkomen bij rabiës tot de dood. De tijd tussen het besmet raken en ziek worden duurt meestal tussen de twintig tot negentig dagen, stelt het RIVM.

6. Wat moet je doen als je in aanraking bent gekomen met een hondsdol dier?

,,Wanneer je risico hebt gelopen door een beet, krab of lik, is het belangrijk om de wond minimaal 15 minuten goed schoon te maken met water en zeep, en deze te ontsmetten met Betadine of alcohol (70 procent)’’, adviseert Bergmans. Vervolgens is het van belang om zo snel mogelijk medische hulp te zoeken. ,,Bij voorkeur binnen 24 uur, ook als iemand tegen rabiës is gevaccineerd. Er wordt dan zo snel mogelijk gestart met een noodbehandeling om te voorkomen dat iemand besmet raakt.’’

7. De preventieve vaccinatie is tijdelijk geschrapt. Hoe gevaarlijk is het als je dan toch het virus krijgt?

Het advies is vooral om contact met dieren te vermijden. Raak dus geen (levende, zieke of dode) dieren aan en geef ze geen eten. ,,Zo vermijd je ook het risico op een beet, krab of lik. Als iemand niet gevaccineerd op reis gaat en toch risicocontact heeft gehad met een dier, is het belangrijkste advies om zo snel mogelijk medische zorg te zoeken. Doe je dit niet en raak je besmet en word je ziek, dan is er namelijk geen behandeling mogelijk voor de ziekte’’, zegt Bergmans.

Na een verwonding kan behandeling voorkomen dat het virus in het zenuwstelsel terecht komt, aldus het RIVM. Deze preventieve behandeling kan alleen gegeven worden voordat er ziekteverschijnselen zijn. Een onbehandelde rabiësinfectie is altijd dodelijk.