Hou de zakdoekjes maar bij de hand: het hooikoortsseizoen is al begonnen

Met videoTerwijl half Nederland gebukt gaat onder griep- of verkoudheidsklachten , is er nóg een boosdoener actief waardoor mensen naar een zakdoek grijpen: de pollen. Want ja, ook al is het hartje winter, het hooikoortsseizoen is al begonnen.

Door het zachte weer van eind december en de zeer zachte jaarwisseling staan de eerste elzen en hazelaars al in bloei. Door de regen blijft het aantal klachten voor mensen die gevoelig zijn voor pollen van deze bomen beperkt, maar wanneer het droog is kunnen er volgens Weeronline wel klachten ontstaan. Vooral in het zuidoosten van het land zijn op droge dagen ‘redelijk veel’ pollen in de lucht, meldt Pollennieuws.

,,We zagen eind november al dat de eerste katjes zich ontwikkelden in de hazelaars door de zachte herfst”, zegt gepensioneerd bioloog Maurice Martens, hooikoortsexpert bij de bovengenoemde pollenwebsite. ,,Die zijn niet in bloei gekomen door de koude inval van begin december: bevroren katjes geven hun pollen niet af aan de lucht. Maar toen het weer omsloeg eind december, en het sindsdien warmer is, komen de planten fysiologisch gezien goed op gang.”

Hoge temperaturen

Martens, die woont in Zuid-Limburg, ziet in zijn omgeving dat ongeveer een kwart van de hazelaars al ‘flink’ aan het bloeien is. ,,Op zich is het geen unicum dat hazelaars bloeien in januari, maar dit warme weer versnelt de processen wel”, legt hij uit. ,,Al heeft de natuur het wel zo geregeld dat plantenstruiken van dezelfde soort niet allemaal tegelijkertijd gaan bloeien. Ze willen zich voortplanten, en de kans daarop is groter als niet alle individuen tegelijk geslachtsrijp zijn.”

Met name de hoge temperaturen de afgelopen jaren in de herfst zijn slecht nieuws voor hooikoortspatiënten die voor alle soorten pollen allergisch zijn, zegt Martens. ,,Normaal waren november en december rustige maanden, maar dat is voorbij. Het ene hooikoortsseizoen gaat nu bijna naadloos over in het volgende.” Enige troost nu is de regen en de hoge luchtvochtigheid, die ervoor zorgen dat er minder pollen, en dus minder allergenen, in de lucht komen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Zacht weer houdt aan

Komende tijd komen de genoemde bomen door het zachte weer nog verder tot bloei. Zo is het deze week nog bijzonder zacht met maxima van een graad of 12, aldus Weeronline. Volgende week komt de middagtemperatuur uit rond 8 graden en in de meeste nachten daalt het kwik niet lager dan een graad of 5. Normaal gesproken is het in deze tijd van het jaar overdag zo’n 6 graden en liggen de temperaturen ‘s nachts rond het vriespunt. Het weer voelt ondanks de hoge temperaturen deze week echter herfstachtig aan, vindt het weerbureau. Er is veel bewolking en wind en ook zijn er veel perioden met regen.

Volgens Weeronline hebben behoorlijk veel mensen last van de pollen van de els en de hazelaar, maar zijn er nog meer mensen voor berkenpollen allergisch. Deze boom bloeit normaal gesproken vooral in april en verspreidt sterk allergene pollen. De berk veroorzaakt van alle bomen de meeste klachten bij hooikoortspatiënten.

Ineens last van hooikoorts? Dat komt door klimaatverandering legt professor Joyce Emons van het Erasmus UMC uit: