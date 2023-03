Iedere maatschappij krijgt de jeugd die zij verdient

Hemd van het lijf Acteur Rick Paul van Mulligen deed rigide dieet: ‘Alleen groenten, grassappen en smoothies’

In de Mezza-rubriek Hemd van het Lijf vertellen BN’ers over hun gezondheid. Rick Paul van Mulligen wordt wakker van elk kinderkuchje en worstelt met snackbuien. Haatberichten weert hij meteen van zijn social media: ‘Mijn Instagram is een dictatuur.’