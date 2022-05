In paniek op een drukke plek? ‘Komt vooral door hoe jij jezelf voelt’

Aantal passagiers luchtha­vens ver onder niveau van voor corona

De luchtvaart ondervond in het eerste kwartaal nog veel hinder van de coronapandemie. In totaal vlogen ruim 10 miljoen passagiers via de vijf grootste luchthavens van Nederland, waarvan Schiphol met afstand de belangrijkste is. Dat is bijna 60 procent van het aantal passagiers in dezelfde periode in 2019, het laatste jaar voordat het coronavirus zich wereldwijd verspreidde.

13 mei