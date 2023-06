Jasper (39) heeft ongeneeslijke huidkanker en waarschuwt nu voor de zon: ‘Smeer je goed in’

Zó herken je een melanoom op tijd: ‘Er zat een gekke moedervlek op mijn kuit, het bleek foute boel’

Dat zonnen schadelijk kan zijn en smeren noodzakelijk is, weten we. Maar hoe herken je een ‘fout plekje’ en welke behandelingen zijn er als het geen onschuldig sproetje is? We vroegen het internist-oncoloog John Haanen van het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis.