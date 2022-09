Jongeren minder in staat om in het hier-en-nu te leven na lockdowns

Met video Stéphanie (30) regelde eigen begrafenis, maakte afscheids­vi­deo voor zoontje, maar leeft nog steeds

Stéphanie Juliana-Harmsen (30) regelde haar eigen begrafenis al en heeft een afscheidsvideo opgenomen voor haar nu 6-jarige zoontje Zayne. Artsen hadden haar jaren geleden al opgegeven, maar ze leeft nog steeds en het gaat tegen alle verwachtingen in zelfs beter. ,,Het is moeilijk positief te blijven als je fulltime in bed ligt, maar ik wilde vechten voor mijn kind.”

24 augustus