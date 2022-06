Kabinet draait aan prijsknop sigaretten: meer dan veertig euro per pakje is een optie

,,We willen dat percentage zien dalen naar 5 procent, daarom werken we aan nieuw beleid”, meldt een ingewijde. ,,Prijsmaatregelen zijn het meest effectief, dat zien we bijvoorbeeld in Australië.” Daar kost een pakje nu gemiddeld 25 euro.

Een bedrag van meer dan 40 euro per pakje in Nederland is ‘inderdaad een scenario waarover gedacht wordt', meldt de bron. De vraag is of de politiek deze verstrekkende maatregel in meerderheid steunt als de sigaret voor veel mensen veel te duur wordt. Nu ligt de prijs per pakje gemiddeld rond de 8 euro.