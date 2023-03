Kabinet schrapt per direct de laatste coronaregels: testen en isoleren hoeft niet meer

CORONACRISIS TEN EINDEEen mijlpaal: drie jaar na de eerste harde lockdown gaan de laatste virusregels per direct overboord. Het kabinet schrapt vanaf nu de adviezen om te testen bij klachten en minstens vijf dagen in isolatie te gaan. Ook GGD-teststraten gaan dicht. Mondkapjes en zelftests blijven beschikbaar voor mensen in medische risicogroepen.

Het kabinet besliste vandaag over het schrappen van het test- en isolatieadvies, meldt minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers (D66) na afloop van de ministerraad. Hij spreekt van ‘een bijzonder moment'. Volgens hem zit Nederland nu ‘echt in een andere fase'. ,,Gelukkig heeft vrijwel iedere Nederlander een vorm van afweer, dus we kunnen corona gaan beschouwen als een normaal luchtwegvirus.” Daar zal iedereen simpelweg mee moeten leven.

Een standaard herhaalprik komt er niet; mensen die ziek zijn of grote risico's lopen op een ernstig verloop na besmetting kunnen via hun specialist wel een vaccinatie krijgen.

Het kabinet roept verder iedereen op ‘het gezonde verstand’ te blijven gebruiken bij griep- of verkoudheidsklachten. Thuisblijven bij gesnotter of gekuch blijft verstandig, net als handen wassen, goed ventileren en kwetsbare personen ontzien als je corona- of griepachtige klachten hebt.

Vals gevoel

Kuipers heeft er vertrouwen in dat Nederlanders voorzichtiger zijn dan drie jaar geleden, toen het nog bijna 'stoer’ gevonden werd als mensen hoestend en proestend naar hun werk kwamen. ,,Ik denk dat mensen nu beseffen dat je een luchtweginfectie makkelijk kunt overdragen en dat je echt wat kunt doen om anderen te beschermen.”

Maar extra protocollen rond testen en isolatie - zoals die nu nog gelden - zijn dus niet meer nodig. Daarom krijgen scholen vanaf 15 maart ook geen coronatests meer. Wel blijven zelftests en mondkapjes nog dit hele jaar gratis voor mensen die vallen in de ‘medisch kwetsbare’ categorie, ouderen en mensen met afweerproblemen.

Vooral voor die laatste groep kan het even slikken zijn dat er nu helemaal geen coronaregels meer zijn, erkent Kuipers. Hij zegt ‘aandacht en begrip’ te vragen voor het feit dat het coronavirus mensen nog steeds heel ziek kán maken. Kuipers: ,,Maar het ziektebeeld verschilt nu niet meer van gewone influenza. Het geeft een vals gevoel van verwachtingen als je dan bijvoorbeeld nog wel test op corona en niet op griep.”

Standaardadviezen bij corona- of griepklachten

Als je hoest, niest, keelpijn of een loop- of snotneus hebt, gelden er volgens het kabinet nog altijd vijf algemene adviezen:

- Blijf thuis als je ziek bent

-Overleg bij milde klachten met je werkgever of je thuis kunt werken

- Vermijd bij klachten fysiek contact met mensen die ernstig ziek kunnen worden van een luchtweginfectie. Als fysiek contact toch nodig is (zoals bij mantelzorg), draag dan een mondneusmasker

- Hoest en nies in je elleboog en was vaak en goed je handen, ook als je geen klachten hebt

- Zorg voor voldoende ventilatie van binnenruimtes



Drie jaar geleden ging het land voor het eerst in lockdown, moesten cafés, theaters, sportclubs en scholen dicht. Maar langzaam veranderde het virus van aard en nam de immuniteit toe, daarmee is de pandemie voorbij en bereikt corona een ‘endemische fase’. En daarom kan de crisisaanpak helemaal overboord. Hoewel het aantal dagelijkse ziekenhuisopnames nog wel steeg, naar nu gemiddeld 146 nieuwe patiënten, beschouwt het kabinet het coronavirus als een alledaagse infectieziekte.

OMT-advies

Het Outbreak Management Team (OMT) zette de coronaseinen al op groen na het 146ste overleg over het virus. ‘Het feit dat het OMT nu aangeeft dat ook de laatste specifieke maatregelen, zoals testen bij klachten en het isolatieadvies, kunnen vervallen, is een mijlpaal’, schreef Jaap van Dissel in zijn laatste corona-OMT-advies aan het kabinet. ‘Dit gaat tegelijkertijd gepaard met onzekerheid en onvoorspelbaarheid van de ontwikkeling van nieuwe varianten, en het verloop van de afweer. Dit vraagt om zorgvuldige en goed afgestemde communicatie. Daarom komt er vanaf vandaag ook een nieuwe publiekscampagne’, schrijft Kuipers.

De GGD-teststraten gaan ook sluiten. Wie voor een buitenlandse reis een herstelbewijs nodig heeft, zal op zoek moeten naar een commerciële teststraat.

Ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is vrijdag gedaald tot onder de negenhonderd, voor het eerst in een week. In de afgelopen dag zijn netto 23 bedden vrijgekomen. Ook de instroom is gedaald, voor het eerst in een maand. Het is echter te vroeg om te zeggen of daarmee de piek van de coronagolf is bereikt.

Ziekenhuizen behandelen momenteel 884 mensen die het coronavirus onder de leden hebben, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat zijn er 43 minder dan op woensdag. Toen lagen 927 positief geteste mensen in de ziekenhuizen, het hoogste aantal sinds half oktober.

