Kelly (32) overleefde zwaar auto-ongeluk en deelt nu haar verhaal

Kelly Beunen was 24 jaar toen ze een ernstig auto-ongeluk kreeg. Na een turbulente week waarin haar moeder werd gediagnosticeerd met slokdarmkanker en zij een deadline moest halen voor haar studie, knalde ze op een zaterdagavond met haar auto tegen een boom. Het scheelde een paar seconden, of ze was getroffen door een ontploffing. ,,Ik was al sterk, maar ik weet nu dat ik nog sterker ben.”

Acht jaar geleden was Beunen (32) druk bezig met het volgen van haar master. Het was een moeilijke periode voor haar, omdat in diezelfde tijd haar moeder gediagnosticeerd werd met slokdarmkanker. Op een zaterdagavond ging ze bij haar nicht langs, niet wetende dat deze autorit haar leven voorgoed zou veranderen. Ze verloor de controle over de auto en botste tegen een boom.

Quote Uiteinde­lijk bleek dat ik zo’n vijftig botten had gebroken

,,Het gebeurde in een flauwe bocht waar ik rechtdoor ben gereden. Ik weet niet waardoor het kwam, ik had veel aan mijn hoofd en was moe van de week”, vertelt Beunen. Ze probeerde haar gordel los te maken en de deur te openen, maar door een deuk in de deur lukte dit niet. De auto vatte vlam en Beunen raakte in paniek. ,,Ik dacht alleen maar: ga ik hier levend verbranden?” Een voorbijganger wist haar uiteindelijk uit de auto te bevrijden. ,,Ik heb echt geluk gehad, want een paar seconden later ontplofte de auto.”

Volledig scherm De auto van Kelly Beunen na het ongeluk. © Privé archief

Voet volledig verbrijzeld

Beunen werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. ,,Het eerste moment dat ik me herinner was middenin de nacht toen ik wakker werd en onder de dekens keek om te zien of ik nog mijn benen had. Daar waren externe fixaties geplaatst. Ik dacht dat ik na twee weken wel weer alles kon, maar al snel werd ik opnieuw geopereerd. Uiteindelijk bleek dat ik zo’n vijftig botten had gebroken.”

Quote Je kan opeens in een situatie terechtko­men waarin je niets meer kunt

Enkele dagen later hoorde Beunen dat haar rechtervoet volledig verbrijzeld was. ,,De orthopedische chirurgen vertelden me dat ik zonder een amputatie nooit meer zou kunnen lopen, behalve met een prothese. Gelukkig was er een arts die een operatie voorstelde om het bot te sparen, en daar heb ik uiteindelijk voor gekozen”, vertelt ze. Na drie weken in het ziekenhuis te hebben doorgebracht, ging Beunen naar een revalidatiecentrum. Daar heeft ze anderhalf jaar doorgebracht. Vijf maanden na het ongeluk overleed haar moeder en werd Kelly opnieuw geopereerd. Tijd om te rouwen was er nauwelijks.

Verhaal delen op LinkedIn

Beunen deelde afgelopen week haar verhaal op LinkedIn omdat het exact acht jaar geleden was dat zij verongelukte. Ze schrijft dat ze de afgelopen acht jaren als zeer uitdagend heeft ervaren. Toch wilde ze het tegendeel bewijzen aan iedereen die dacht dat ze nooit meer zou kunnen lopen. ,,Ik wil met mijn verhaal mensen inspireren om door te zetten, ongeacht in welke lastige situatie iemand zich bevindt. Je hebt altijd de keuze om iets negatiefs om te zetten in iets positiefs. Ik kreeg enorm veel mooie reacties van mensen die zeggen dat ik sterk ben.”

,,Je kan van het ene op het andere moment terechtkomen in een situatie waarin je niets meer kunt”, zegt Kelly over haar ervaring. ,,De afgelopen acht jaar waren zwaar, pijnlijk en verdrietig, maar ik heb ook veel mooie momenten beleefd en bijzondere mensen leren kennen. Ik was al sterk maar ik weet dat ik nu nog sterker ben.”