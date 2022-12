Kim (24) verslond de ene na de andere lachgastank, nu zit ze in een rolstoel: ‘Ik heb heel veel gehuild’

Unieke en complexe operatie in Nederland: vrouw krijgt tegelijk donorhart en -lever in één operatie

In Groningen heeft een 35-jarige vrouw in één operatie een nieuw hart en een nieuwe lever van dezelfde donor gekregen, meldt het universitair medisch centrum (UMCG). Het is volgens het ziekenhuis de eerste keer dat deze twee organen in dezelfde operatie werden getransplanteerd. Zeventien artsen hadden zo'n 24 uur nodig voor de complexe ingreep.

29 december