Lieve Debby: ‘Ik zit gevangen in een tweestrijd, een seksloos leven is voor mij onbespreekbaar’

Cosmetisch artsen ongerust: bilfillers die naar de benen zakken en borstpro­the­ses die ontsteken

Steeds meer vrouwen laten hun permanente (bil)fillers of borstimplantaten vervangen door kleinere. Een natuurlijker vorm is de trend. Of ze worden helemaal verwijderd, omdat er meer sprake zou zijn van complicaties. ,,Hoe groter de protheses of hoeveelheid fillers, hoe groter het risico”, zegt Marijke van den Elzen, plastisch chirurg bij de Velthuis kliniek en het Máxima Medisch Centrum.