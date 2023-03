Lisa (26) had een ‘beetje last van haar nek', vijf uur later was ze helemaal verlamd

Wees zuinig op je gehoor: ‘Zonder oordoppen naar een festival gaan, is vragen om problemen’

Steeds meer jongeren hebben last van gehoorschade, maar de verkoop van oordoppen zit in de lift. Wat voor soort oordoppen moeten we eigenlijk dragen tijdens een concert of festival? Jan de Laat, klinisch-fysicus audioloog, licht toe.