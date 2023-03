Lisans ‘supervader’ was twee keer bijna dood, nu vecht hij elke dag om zijn oude leven terug te halen

Spierkramp in je kuiten: zo ontstaat het (en zo voorkom je dat)

Lig je te slapen in je bed, schiet de pijn door je kuiten. Of een plotselinge krampscheut kruipt erin na een stevige sportsessie. Vervelend, maar het is in veel gevallen te voorkomen. Experts vertellen hoe kuitkramp ontstaat én hoe je ermee omgaat.