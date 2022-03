Longpatiënt Sanne kan letterlijk weer ademhalen na verhuizing naar de kust

Als moeder van een jong gezin was het voor Sanne Elenbaas (36) niet vol te houden. Haar astma-aanvallen begonnen met een week waarin ze nergens zin in had. Uiteindelijk werd ze zó benauwd dat ze naar het ziekenhuis moest voor zuurstof. Daarna kostte het een week of zes om te herstellen. En dat twee tot drie keer per jaar. ,,Ik ging van ziek zijn naar ziek zijn. Dat ging niet goed”, blikt ze terug.