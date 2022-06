Meer ziekteverzuim in mei, onder meer door quarantaine bij covid

Jordi gaat dankzij Tim Hofman viral met zijn scriptie over mentale problemen bij mannen

Viral gaan met je scriptie: het is wel het laatste wat de 25-jarige Jordi Frederiks had verwacht toen hij besloot te onderzoeken hoe mannelijke studenten gemotiveerd kunnen worden om hulp te zoeken bij mentale problemen. Toch ging zijn thesis afgelopen week heel social media over toen mediamaker Tim Hofman besloot de survey van de HvA-student te delen met zijn 600.000 Instagramvolgers. Vervolgens pikten ook andere grote Instagramkanalen Jordi’s onderzoek op, was hij te horen op FunX én stroomde zijn inbox vol. ,,Mannen laten weten dat ze me dankbaar zijn.”

