Melatonine slikken voor het slapen onnodig en gevaarlijk

Melatonine in een pilletje wordt door veel mensen gebruikt als slaapmiddel. Geen goed idee, zeggen slaapdeskundigen: het werkt niet om beter of dieper te slapen.

Mensen die kampen met slaapproblemen grijpen vaak naar middelen die zouden zorgen voor een betere nachtrust. Een van die middeltjes is melatonine, een hormoon dat je lichaam zelf aanmaakt, legt chronobioloog en slaapwetenschapper Marijke Gordijn (61) uit: ,,Het wordt door de pijnappelklier in de hersenen aangemaakt en is een signaalstof die je vertelt dat het nacht wordt. Je kunt het hormoon zien als de wijzer van je biologische klok.”

Dat je een tekort aan melatonine zou kunnen hebben, is volgens Gordijn een misverstand: ,,Dit is zelden tot nooit het geval en ook niet de reden van slapeloosheid. Melatonine wordt vaak verkocht in tabletten van drie milligram of zelfs meer. Als je dit slikt, heb je minstens duizend keer meer van het hormoon in je lijf dan normaal is. Het lijkt onschuldig omdat het wordt aangeprezen als een natuurlijk middel, maar deze hoeveelheid is dat allesbehalve.”

Geen betere nachtrust

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het slikken van melatonine niet bijdraagt aan een betere nachtrust. Wel heeft het pilletje een ander effect: ,,Anderhalf uur na inname kun je wel ervaren dat je slaperig wordt, maar uiteindelijk slaap je hier dus niet dieper of langer van.”

Quote Ik merkte dat het geen enkel effect had, dus ben er snel weer mee gestopt Mariëlle Faas

Mariëlle Faas (55) is ervaringsdeskundige: jarenlang had zij problemen met in slaap vallen en lag ze ’s nachts naar het plafond te staren. Ze probeerde van alles om beter te kunnen slapen en slikte ook melatonine: ,,Ik merkte dat het geen enkel effect had, dus ben er snel weer mee gestopt.”

Interne klok verstoord

Melatonine slikken bij normale slapeloosheid is volgens Gordijn zelfs gevaarlijk: ,,Als je het op het verkeerde moment gebruikt kan je biologische ritme erdoor verstoord raken. Ook is het zo dat vijf tot tien procent van de mensen het hormoon langzaam afbreekt: ,,Je stapelt dan een hele hoge concentratie in je lichaam op. Zelfs als je stopt kun je lang last houden van het feit dat je interne klok niet meer juist werkt en daardoor juist slaapproblemen hebben.”

Faas voelde zich tijdens haar slapeloze jaren machteloos: ,,Je weet dat lang slecht slapen funest is, maar ik heb vaak gedacht: wat moet ik hiermee? Het heeft lang geduurd voordat ik om hulp vroeg. Ik begon met het bijhouden van een slaapdagboek, waardoor ik zoveel leerde over mijn dagen en nachten en mijn slechte slaap beter ging begrijpen”

Kom je moeilijk in slaap of voel je je vaak angstig of gestrest, dan kan je huisarts je eventueel doorverwijzen naar een therapeut of psycholoog.

Slapen gaat niet vanzelf

De ervaringsdeskundige is betrokken bij een wetenschappelijk slaaponderzoek van het Nederlands Slaap Register: ,,Slapen is voor iedereen belangrijk. Met het onderzoek willen we inzicht krijgen in hoe mensen ervoor kunnen zorgen dat ze beter gaan slapen.”

Quote Je kan niet zestien uur lang doordende­ren, in bed gaan liggen met het licht uit en verwachten dat je lekker slaapt Marijke Gordijn

Volgens Gordijn is het probleem van deze tijd dat we verwachten dat slapen vanzelf gaat: ,,Je moet je realiseren dat het een 24-uurs proces is. Je kan niet zestien uur lang doordenderen, in bed gaan liggen met het licht uit en verwachten dat je lekker slaapt.”

Overdag goed gedrag

Je moet je volgens de wetenschapper overdag ‘goed gedragen’ om ’s nachts rustig te kunnen slapen: ,,Zorg ervoor dat je overdag genoeg in het licht bent. Ga af en toe naar buiten en maak je werkplek bij een raam. Pauzes zijn bovendien belangrijk om gedurende de dag spanning en stress af te bouwen. ’s Avonds moet je het licht juist dimmen.”

Faas dook jarenlang hyperalert haar bed in en pakt dat nu anders aan: ,,Ik voel nu slaapdruk: dat je ogen wegzakken, je loom wordt en dat je echt wil gaan slapen. In mijn slapeloze periode heb ik dit nooit ervaren. Wat helpt is je slaapkamer gaan associëren met slapen: zorg voor een fijne temperatuur, verduisterende gordijnen en laat je laptop beneden.”

