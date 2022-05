Met deze psychologische trucs krijg je je man wél van de bank af

We moeten meer bewegenWe moeten meer bewegen. Hoe vind je de sport die het best bij je past? Gezondheidsjournalist Tijn Elferink en gedragswetenschapper Johnny Buivenga gaan op zoek naar de voor- en nadelen van verschillende sporten. In deel 15: hoe krijg ik mijn man van de bank af?

Hoe krijg ik mijn man van de bank af? Die vraag krijg Johnny Buivenga met enige regelmaat. ,,Vaker dan mannen die vragen hoe ze hun vrouw van de bank krijgen”, zegt de sportcoach en gedragswetenschapper. ,,Misschien omdat vrouwen gezonder zijn?”

Volgens het CBS is de levensverwachting bij geboorte voor mannen 79,7 jaar en voor vrouwen 83,1 jaar. Ja, vrouwen roken minder en drinken minder alcohol en suikerhoudende dranken. Ook eten vrouwen minder rood en bewerkt vlees. Toch zijn de verschillen in eet- en drinkgedrag tussen mannen en vrouwen over het algemeen beperkt, laat het Voedingscentrum weten.

Bepaal het type weerstand

Om je man van de bank te krijgen is het belangrijk om te weten welke weerstanden er spelen. ,,Pas als je weet met welke weerstand je te maken hebt, kun je de juiste techniek inzetten”, weet Buivenga. De belangrijkste weerstanden die een rol kunnen spelen zijn:

• Reactance: als iemand zich met je bemoeit, los van de inhoud. Het ‘ik moet helemaal niets’-gevoel.

• Scepticisme: twijfel, onzekerheid, het niet helemaal weten en daardoor niet tot actie overgaan.

• Inertia: iemand wil het wel, maar doet het niet. Wat mee kan spelen is: het voornemen vergeten, terugvallen in oud gewoontegedrag, leukere dingen die afleiden of gewoon vermoeidheid.



Begin met de check of je man de eerste weerstand heeft, adviseert Buivenga. Dat kan door jezelf de vraag te stellen: zou hij door mij geïrriteerd kunnen zijn? In dat geval moet je een andere afzender zoeken. Een horloge dat zegt: je hebt te veel gezeten vandaag. Of de weegschaal die aangeeft dat je bent aangekomen. Buivenga: ,,Je gezondheid tracken is een krachtige beïnvloeder van gezondheidsgedrag.”

Don’t shoot the messenger

,,Rechtstreeks invloed uitoefenen, kan tot reactance leiden”, zegt Buivenga. ,,Je kunt daarom een ander persoon erbij betrekken. Stel je spreekt als stel af met een ander stel en hij zegt dat hij sporten zo fijn vindt. Zijn partner vraagt dan aan jouw partner: goh, sport je ook? Hij moet dan ‘nee’ zeggen en dat voelt onprettig. Bovendien voelt jouw partner wel hoe jij erover denkt, maar je bent niet de bron.”

Quote Zonder weerstan­den zouden we onverant­woor­de risico's nemen door zonder helm op een motor te gaan zitten Johnny Buivenga

Als er geen sprake is van irritatie, dan kan het onzekerheid of twijfel zijn. ,,Onzekerheid klinkt groot”, weet Buivenga, ,,maar het kan iets heel kleins zijn.” Ben ik wel fit genoeg? Ik weet niet hoe de apparaten in de sportschool werken. Ik ben bang dat ik een blessure krijg. Wat dan helpt is: meedenken en garanties bieden. ,,Dat kun je als partner prima doen, door na te denken hoe je twijfels kunt wegnemen of door samen te gaan sporten.”

De laatste weerstand is inertia. Daarbij kan het helpen het gewenste gedrag zo makkelijk mogelijk te maken. Breng structuur aan door elke week op hetzelfde moment te gaan sporten. ,,En biedt aan op de kinderen te passen of te koken: dan kun jij sporten.”

Fiets naar je werk dag

Donderdag is het fiets-naar-je-werkdag. Ondanks de goede voornemens gisteren, sneuvelden die vanmorgen in de drukte. ,,Zet ’s avonds je fiets in de gang”, zegt Buivenga. ,,Dat kun je als partner zeggen, maar het is beter als diegene dat zelf doet. Om het gevaar van bemoeienis te ontlopen, zou je kunnen zeggen: ‘Ik heb laatst op AD.nl gelezen dat het kan helpen om je fiets vast klaar te zetten’.”

Deze technieken werken niet alleen om je partner van de bank te krijgen, ze kunnen ook helpen om gedrag van je kinderen en collega’s te beïnvloeden. ,,We hebben allemaal weerstanden en die zijn heel gezond. Weerstanden hebben ons helpen overleven. Zonder weerstanden zouden we onverantwoorde risico’s nemen door zonder helm op een motor te gaan zitten. En we zouden zo veel energie kwijt zijn dat we geen energie meer hebben voor wat écht belangrijk is en we zouden in een burn-out raken.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.