Met mijn dokterstas als beschermend schild voor me, loop ik naar haar toe

Steeds meer hooikoort­spa­tiën­ten: ‘Weten niet wáárom de een er allergisch voor is en een ander niet’

Op dit moment trekt er sneeuw over het land en is het best koud, maar wat was het heerlijk de afgelopen dagen. Een vroeg voorjaar. Of is het: Nee! Niet nú al ontluikende natuur. Die wereld van verschil laat zich maar op één manier verklaren: of je last hebt van hooikoorts of niet. Voor wie allergisch is voor pollen, zijn het barre tijden. De hooikoortspoli van het Maasstad Ziekenhuis draait op volle toeren.

31 maart