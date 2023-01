Nederland massaal aan de bril: oogartsen voorzien explosieve toename slechtzienden

Tiemen doneert nier aan beste vriend Alex: ‘Toen hij ‘ja’ zei hebben we wel even zitten huilen’

Nachtenlang lag nierpatiënt Alex Clement (50) er wakker van. Zijn beste vriend Tiemen had het hem jaren terug al aangeboden. En nu moest de ingrijpende vraag toch écht gesteld worden: dat aanbod van die nierdonatie, staat dat nog? De reactie was er binnen dertig seconden: ‘Maak je vraag niet af, het antwoord is ja’.

22 januari