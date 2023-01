Onderwijsclubs: Compenseer leraar met long covid

Medewerkers in het onderwijs die door long covid zijn getroffen, moeten recht krijgen op een aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering. Verder is het belangrijk dat leraren toegang krijgen tot een compensatieregeling voor zorgpersoneel met long covid.

,,Onderwijspersoneel heeft massaal gewerkt onder omstandigheden waarbij dit veelal niet volgens de voor de rest van de samenleving geldende normen kon”, stellen onderwijsorganisaties in een brandbrief aan het kabinet. Tot nu toe hebben meer dan 1700 onderwijswerknemers met long covid zich bij een door de AOb en FNV opgericht meldpunt gemeld. Een overgrote meerderheid gaf aan de besmetting vermoedelijk op het werk te hebben opgelopen.

Mensen met long covid houden langdurig ernstige gezondheidsklachten over aan een coronabesmetting. Denk aan vermoeidheid, kortademigheid, spierpijn, hartkloppingen, koorts en vergeetachtigheid. Deze klachten houden soms meerdere maanden of langer aan. De aard en de ernst van de klachten verschilt per persoon.

Consequenties groot

De consequenties voor collega’s die long covid oplopen zijn groot, omdat er weinig werk ‘in de luwte is’, aldus de onderwijsclubs. ,,Een deel van de collega’s met long covid is inmiddels na twee jaar ziekte ontslagen of staat aan de vooravond van ontslag. Dat betekent, naast de directe extra zorgkosten, een grote inkomensterugval.”

In de sector verpleeg,- verzorgingshuizen en thuiszorginstellingen is recent een aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesproken. De onderwijsbonden willen voor het onderwijs minstens een zelfde verzekering; zonder medische selectie, met terugwerkende kracht vanaf maart 2020. ,,Zodat alle onderwijswerknemers met long covid recht hebben op fatsoenlijke inkomensbescherming bij ziekte.”

Een uitgewerkt plan ligt volgens de organisaties al klaar, maar het zou ontbreken aan daadkracht bij werkgevers en het ministerie. Vandaar de brandbrief aan het kabinet. CNV Onderwijs-voorzitter Daniëlle Woestenberg: ,,Het kabinet zag en ziet het onderwijs als cruciale sector. Des te schrijnender is het dat onderwijspersoneel dat tijdens het werk long covid heeft opgelopen in de visie van beide onderwijsministers kennelijk gewoon pech heeft. Dat vinden wij onbestaanbaar en in strijd met de zorgplicht die de overheid heeft.”

Onderwijspersoneel telkens uitgesloten

In de zorg is ook een compensatieregeling toegezegd voor zorgmedewerkers die besmet zijn geraakt met long covid. Dit coronafonds is bedoeld voor extra zorguitgaven. Bijvoorbeeld therapieën, huishoudelijke hulp, fysiotherapie, taxivervoer en aanpassingen in en rond het huis.

‘Het onderwijspersoneel is bij (gesprekken over) dergelijke regelingen uitgesloten gebleven en de onderwijsbonden roepen op het onderwijspersoneel alsnog te includeren in deze regelingen’, staat in de brief.

Werknemers in het onderwijs werden tijdens de crisis in hogere mate aan Covid-gerelateerde veiligheidsrisico’s blootgesteld dan werknemers in andere sectoren, is achteraf gebleken. Zij konden vaak niet thuiswerken of de coronamaatregelen in acht nemen. Ook werden geen beschermingsmiddelen aangeboden.

