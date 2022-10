Patiënten met bloed-of lymfeklierkanker extra vatbaar voor ernstige mondproblemen

Raber-Durlacher, als tandarts verbonden aan het Amsterdam UMC en het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam, werd onlangs benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. Aanleiding was haar onderzoek naar en de zorg voor patiënten met ernstige mondproblemen. Zoals gezegd ontstaan deze klachten vaak na intensieve chemotherapie, maar ook de ziekte graft-versus-host kan voor pijnlijke complicaties zorgen.

Graft-versus-host klinkt eerder als een bokswedstrijd dan een pijnlijke en soms ernstige aandoening. Wat betekent het?

,,Elk jaar krijgen enkele duizenden mensen in Nederland een vorm van bloed-of lymfeklierkanker. Stamceltransplantatie is een onmisbare behandeling bij sommige vormen daarvan. Een levensbedreigende bijwerking van deze behandeling kan de ziekte graft-versus-host zijn.” Het is onduidelijk bij wie en wanneer de ziekte optreedt.



Quote Vergelijk het met een aft, iedereen die daar weleens last van heeft gehad, weet hoe ontzettend pijnlijk zo'n piepklein wondje is

Graft-versus-host staat ook wel bekend als een omgekeerde afstotingsziekte, en kan voorkomen wanneer er bij een stamceltransplantatie cellen van een donor worden gebruikt. ,,Je zou het daarom best een gevecht kunnen noemen, waarbij de cellen van de donor; de graft, de gezonde cellen van de patiënt; de host, aanvallen.”

Chemokuren en stamceltransplantatie kunnen in het hele lichaam voor complicaties zorgen. Waarom is juist de mond de plek waar veel problemen ontstaan?

,,De sneldelende cellen van de mondslijmvliezen zijn vatbaar voor chemotherapie. Dat slijmvlies raakt ontstoken en er kunnen zweertjes ontstaan. Vergelijk het met aften, iedereen die daar weleens last van heeft gehad, weet hoe ontzettend pijnlijk zo’n piepklein wondje is. Stel je voor dat je hele mond vol zweren zit. De pijn die dat veroorzaakt, is vaak zelfs met morfine niet onder de duim te krijgen. Eten wordt dan onmogelijk.



Daarbij hebben mensen vaak last van een extreem droge mond. Meestal nemen deze problemen enige tijd na afloop van de chemotherapie weer af. Bij de behandeling voor kinderkanker kan blijvende schade optreden omdat de gebitsaanleg verstoord wordt.

Volledig scherm Judith Raber-Durlacher met lintje. © Monique Kalmann

Bij graft-versus-host, na een donorstamceltransplantatie, is ook vaak sprake van een branderige, stekende pijn van de mondslijmvliezen en wordt eten en mondhygiëne moeilijk. De smaak is vaak verstoord en is er weinig of zelfs helemaal geen speeksel. Een droge mond geeft risico op het krijgen van gaatjes; een prachtig gebit kan zo binnen enkele maanden geheel worden verwoest. Bij sommige patiënten verstijven de weefsels en kan de mond nog maar een klein stukje open.”

U zet zich al sinds eind jaren 80 in voor deze patiënten. Was er een moment waarop u wist: dit is mijn roeping?

,,Ik werkte destijds met mijn man als tandarts in een algemene tandartspraktijk. De ouders van een van onze patiënten kwamen naar mij toe. Hun zoontje, Jack, 7 jaar, was opgenomen in het Emma Kinderziekenhuis met acute leukemie en had veel last van zijn mond. Of ik wilde komen om te kijken of ik iets aan zijn toestand kon doen. Ik realiseerde me dat we tijdens mijn opleiding vrijwel niets hadden geleerd over mondproblemen bij chemotherapie. Ik twijfelde maar ging toch. Jack lag opgerold in zijn bedje met een hoge dosis morfine. Zijn mondslijmvliezen kleefden aan elkaar. Kort daarna overleed hij. En ik wist; hier wil ik veel meer van weten en de rest van mijn loopbaan aan wijden.”



U werkte de laatste 30 jaar als onderzoeker en als ziekenhuistandarts in het Emma kinderziekenhuis en later in het AMC. Wat is het grootste verschil met toen u begon en nu?

,,Toen ik net begon was er veel minder kennis van hoe hiermee om te gaan. Men vond het bijvoorbeeld geen goed idee als patiënten hun tanden poetsten uit vrees dat dit bloedingen en infecties zou veroorzaken. Terwijl je dit juist voorkomt als je het schoonhoudt. Gelukkig hebben we dat protocol weten te veranderen.



Quote Toen we ons aansloten bij een grote medische organisa­tie met veel artsen en verpleeg­kun­di­gen, is het echt gaan vliegen

En in het begin was het clubje mondzorgprofessionals dat zich hiermee bezighield heel klein; bij een internationale conferentie waren er hooguit 100 deelnemers. Op een gegeven moment vertelden we elkaar wat we allemaal allang al wisten, dat was onbevredigend. Toen we ons aansloten bij een grote medische organisatie met veel artsen en verpleegkundigen, is het echt gaan vliegen, die multidisciplinaire aanpak maakte het verschil.”

Zijn mondaandoeningen als gevolg van chemo of stamceltransplantatie inmiddels te voorkomen of te genezen?

,,Bij de meeste kankerbehandelcentra wordt een patiënt voor, tijdens en na de behandeling ook door een tandarts gemonitord, dat is al een stuk verbeterd. Het stukgaan van het slijmvlies kunnen we niet helemaal voorkomen maar daar wordt wel onderzoek naar gedaan en er zijn richtlijnen voor opgesteld. Een goede mondhygiëne is belangrijk. Verder weten we bijvoorbeeld dat lichttherapie preventief helpt doordat cellen minder vatbaar worden voor de gevolgen van de kuur en het ontstekingen remt. Ook in pijnbestrijding zijn stappen gemaakt. Drogemondklachten kunnen wij verlichten en tandbederf voorkomen. Graft-versus-host van de mond voorkomen lukt nog niet, maar er ontstaat steeds meer kennis over de behandeling.”



Nu draagt u het stokje over aan een jongere generatie. Wat is uw wens voor de toekomst?

,,Ik blijf me bezighouden met onderzoek zolang ik kan. Maar het allerbelangrijkste is voor mij dat de AMC foundation geld krijgt waarmee zij nieuwe onderzoeken kunnen starten, voor uitwisselingsprogramma’s met Harvard, om innovaties naar de patiënten te brengen die deze vaak zelf niet kunnen bekostigen. Want mijn werkend leven is misschien officieel klaar maar het werk is nog lang niet af.”



Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.