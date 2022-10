Praten over seks op school: ‘Niet langer alleen bloemetjes en bijtjes behandelen’

‘Ik herkende mezelf niet in het lesmateriaal’

Damian (24) vindt dat de seksuele vorming die hij op school kreeg, een veel te eenzijdig beeld gaf van relaties. ,,Er moet meer ruimte zijn voor diversiteit op middelbare scholen en zelfs al in het basisonderwijs. Ik herkende mezelf helemaal niet in het lesmateriaal. Dat vond ik lastig, want op mijn school ging het niet over de mogelijke relatie tussen twee mannen, maar werd het heterostel als de norm gezien. Daar sta je dan als homoseksuele jongeman en op die leeftijd word je sowieso gezien als abnormaal wanneer je uit de kast komt. Want jongeren herkennen alleen een beperkt plaatje dat ze voorgeschoteld krijgen.”

Ook constateert Damian dat het op school alleen ging over ‘de bloemetjes en de bijtjes’ en niet over respect, wederzijds genot of de invloed van porno op de seksualiteit. ,,Daardoor gaan jongeren op internet kijken wat er allemaal mogelijk is in de wereld en dan komen ze al snel op pornowebsites terecht. Waar ze dan zien dat de pizzabezorger ineens mee naar binnen wordt getrokken. In het dagelijks leven gebeurt dat niet, maar het beeld van jongeren over seks wordt er onrealistisch door.”